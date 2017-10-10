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Almanya’nın ihracatı da ithalatı da arttı

AA
10.10.2017 - 12:43 | Son Güncelleme:

Almanya’nın mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ağustos ihracatı önceki aya kıyasla yüzde 3.1, ithalatı da yüzde 1.2 arttı.

ALMANYA Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede ağustos ayında mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat 108.4 milyar euro, ithalat 86.8 milyar euro oldu. Almanya’nın ağustos ayında mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı temmuza göre yüzde 3.1, ithalatı da yüzde 1.2 yükseldi.

Ağustosta mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası 19.5 milyar euroluk piyasa beklentisinin üzerinde, 21.6 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.
Arındırılmamış rakamlara göre, ağustosta 103.1 milyar euroluk ihracat, 83 milyar euroluk da ithalat yapıldı. Ülkenin arındırılmamış rakamlarla ihracatı 2016’nın ağustos ayına kıyasla yüzde 7.2, ithalatı yüzde 8.5 artış kaydetti.
Almanya, ağustosta arındırılmamış rakamlarla 20 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.
Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya, ağustos ayında AB ülkelerine arındırılmamış rakamlarla 58.6 milyar euroluk ihracat, bu ülkelerden 53.8 milyar euroluk ithalat gerçekleştirdi. Almanya’nın ağustos ayında AB dışındaki ülkelere ihracatı 44.4 milyar euro, bu ülkelerden ithalatı 29.2 milyar euro olarak belirlendi.

Etiketler: ALMANYA , ihracat , ithalat
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