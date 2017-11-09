Almanya’nın ihracat ve ithalatı azaldı

ALMANYA Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede eylül ayında mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat 107.5 milyar euro, ithalat da 85.7 milyar euro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası ise 21.8 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

Buna göre ülkenin eylül ayında mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı ağustosa göre yüzde 0.4, ithalatı yüzde 1 geriledi.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya, eylül ayında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine arındırılmamış rakamlarla 65 milyar euroluk ihracat, bu ülkelerden 57.6 milyar euroluk ithalat gerçekleştirdi. 2016’nın eylül ayına kıyasla AB ülkelerine ihracat yüzde 3.3, bu ülkelerden ithalat yüzde 4.7 arttı.

19 üyeli Euro Bölgesi’ne ise 40.8 milyar euroluk ihracat, bu ülkelerden 38.1 milyar euroluk ithalat yapıldı. Söz konusu dönemde, Euro Bölgesi’ne ihracat yüzde 4.2, ithalat 3.7 yükseldi. Euro Bölgesi’ne dahil olmayan AB ülkelerine ihracat yüzde 1.7’lik artışla 24.2 milyar euro, ithalat yüzde 6.8’lik yükselişle 19.5 milyar euroya çıktı.

Almanya’nın eylül ayında AB dışındaki ülkelere (üçüncü ülkeler) ihracatı 45.4 milyar euro, bu ülkelerden ithalatı 28.7 milyar euro olarak belirlendi. Söz konusu ülkelere ihracat 2016’nın eylül ayına kıyasla yüzde 6.5 ve bu ülkelerden ithalat da yüzde 7.1 arttı.