Almanya’nın geleceği için göç kaçınılmaz

MUHAFAZAKAR kanat olarak bilinen Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) buna kararlı bir biçimde karşı çıktı.

Hatta dönemin CDU’lu Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyalet Başbakanı Jürgen Rüttgers, “Kinder staat Inder” (Hintliler yerine çocuklar), yani bir yerde “Çocuk yapın!” diye yollara düşerek buna karşı bir kampanya bile sürdürdü.

Ancak CDU ve CSU’nun karşı çıkmasına rağmen, Yeşil Kart uygulaması hayata geçirildi.

Ama beklenen olmadı.

Doğru dürüst ilgi görmedi.

SPD ile Yeşiller, 2005 yılında yeni bir Göç Yasası’nı uygulamaya koydu.

CDU/CSU buna da karşı çıktı.

Ancak öngörülen yıllık kazanç sınırı çok yüksek ve oturma izni süresi sınırlı olduğu için bu uygulama da beklenen ilgiyi görmedi.

***

Evet, CDU/CSU’lu politikacılar, “Almanya bir göç ülkesi değildir” yalanıyla yıllarca kendilerini olduğu gibi aynı görüşü paylaşan taraftarlarını da aldattılar.

Ancak 2000’li yılların ortalarına doğru akılları başlarına geldi ve aynı zamanda CDU Genel Başkanı olan Başbakan Angela Merkel’in sağduyulu yaklaşımı sayesinde Almanya’nın artık bir göç ülkesi olduğunu onlar da kabullendiler.

Aslında Almanya’nın kontrollü göçü yönlendirecek kalıcı bir Göç Yasası’na ihtiyacı olduğu sağduyulu herkes tarafından bilinmektedir.

Zira şu anda 82 milyon olan Almanya’nın nüfusunun 2050 yılına kadar 60 milyonun altına düşmesi beklenmektedir.

Federal İstatistik Dairesi’nin projeksiyonlarına göre, şu andaki göç ışığında bile Almanya’nın nüfusu 2060 yılında 67 milyon 600 bin ile 73 milyon 100 bin arasında olacaktır.

Aynı projeksiyonlara göre, şu anda çalışma çağında olan 49 milyon 200 bin kişi varken, bu rakam 2030 yılında 44-45 milyona düşecektir.

2060 yılında da 38 milyona.

Tabii Almanya’da yaşam süresinin her geçen yıl arttığı göz önünde bulundurulursa, çalışan kişi başına düşen emekli sayısının 2060 yılına kadar büyük ölçüde artacağı da ortadadır.

2013 yılında çalışan her 100 kişiye 34 emekli düşerken, 2060 yılında her 100 çalışan 61 emekliyi finanse etmek zorunda kalacaktır.

Bu da emekli aylıklarının finansmanı açısından ciddi bir sorun yaratacaktır.

Bunu görmek ve bilmek için müneccim olmaya gerek yoktur.

Veriler ortadadır.

Hem de resmi veriler.

***

Alman Ekonomi Enstitüsü’nün verilerine göre, 2030 yılına kadar Almanya’daki iş piyasasının 9 milyona yakın elemana daha ihtiyacı olacaktır.

Her yıl Avrupa Birliği (AB) dışından 200 bin kişi gelse bile, bu rakam 2040 yılında 7 milyonun altında olmayacaktır.

İşte ileriye dönük bu kara tablo göz önünde bulundurularak SPD geçtiğimiz ay Federal Meclis’e yeni bir Göç Yasası Tasarısı sundu.

Bu tasarıda, ileriye dönük yaşanacak tüm sıkıntılara dikkat çekilirken, Kanada örneği yeni bir Göç Yasası’nın hayata geçirilmesi talebi yer aldı.

SPD; yaşı, eğitim düzeyi, kalifikasyonu, Almanca bilgi düzeyi, mesleki tecrübesi ve uyum sağlama yetisi göz önünde bulundurularak puan sistemi içeren yeni bir Göç Yasası’nın kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.

Tabii yeni bir koalisyonun bile kurulamadığı bu dönemde yeni bir Göç Yasası’nın hayata geçirilmesi hayal olur.

Ama her şeye rağmen, Almanya’nın geleceği açısından kontrollü göçü yönlendirecek yeni bir Göç Yasası’na ihtiyacı olduğu gerçeği de unutulmamalıdır.

....................................

Tüm Hıristiyan dostlara iyi noeller dilerim.

Merry Christmas! Frohe Weihnachten! Joyeux Noel! Buon Natale! Feliz Navidad!