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    ‘Almanya’nın geleceği Avrupa’nın geleceğine bağlı’

    AA
    31.12.2017 - 17:19 | Son Güncelleme:

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni yıl mesajında, 24 Eylül’de yapılan genel seçimden sonra bir hükümetin kurulamadığına dikkati çekerek, yeni yılda hükümet kurulması için çaba harcayacağını bildirdi.

    SEÇMENLERİN siyasetçilere gelecekteki güçlüklerle ilgilenme ve tüm halkın ihtiyaçlarını gözetme görevi verdiğini belirten Merkel, “Bu konuda, özellikle de yeni yılda hızlı şekilde istikrarlı bir hükümetin kurulmasındaki çalışmaya ilişkin kendimi yükümlü hissediyorum” dedi.

    Başbakan Merkel, gelecekte de Almanya’nın iyi durumda olması gerektiğine işaret ederek, mesajında “Dünya bizi beklemiyor. Almanya’nın 10, 15 yıl sonra da iyi durumda olması için şimdi koşulları oluşturmamız lazım ifadesine yer verdi.
    Merkel, bunlar için iş yerlerinin korunması, yeni istihdamın oluşturulması, dijitalleşme, iyi bir yaşlılık bakımı, ailelerin mali açıdan rahatlatılması ve eşit yaşam koşullarının oluşturulması gerektiğini kaydetti.

    AB ÜLKELERİ BİRLİK İÇİNDE OLMALI

    “Almanya’nın geleceği ayrılmaz şekilde Avrupa’nın geleceğine bağlıdır” diyen Merkel, AB ülkelerinin her zamankinden daha fazla topluluk olarak birlik içinde olmasının önemine değindi. Merkel, bunun gelecek yılların en önemli konusu olacağını kaydetti. Merkel, Almanya ve Fransa’nın Avrupa’nın geleceğe hazır olması için çalışacağını belirtti.

    Etiketler: Angela Merkel , yeni yıl mesajı
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