Almanya'nın el koyduğu kitaplar Türkiye'ye gelecek

Bir dönem J.W.Goethe Üniversitesi’ne bağlı Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü’nün başkanlığını yürüten Sezgin, yıllarca kütüphanesinde biriktirdiği eserleri Türkiye'ye getirmek istemişti.

Ancak Frankfurt Havalimanı'nda Alman polisleri tarafından engellendi. Alman makamları Prof. Sezgin'in Türkiye'ye getirmek istediği eserlerin "Ulusal Kültür Varlığı" sayılması gerektiğini ileri sürerek eserlere el koydu. Alman makamlarının gerekçesi ise kütüphanede çok eski eserlerin bulunması.

92 yaşındaki saygın bilim adamı Sezgin'in olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından çok sayıda kitabı Frankfurt Havaalanı üzerinden Türkiye'ye getirebileceği açıklandı.

Olayla ilgili yapılan araştırma, Sezgin'in Türkiye'ye getirmek istediği kitapların Alman makamlara değil, kendi şahsına ait olduğunu ortaya çıkardı.