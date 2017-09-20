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    Almanya'nın el koyduğu kitaplar Türkiye'ye gelecek

    Hürriyet Haber
    20.09.2017 - 16:04 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 16:05

    Dünyaca ünlü Türk bilim adamı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Almanya'da on yıllar süren çalışmaları kapsamında oluşturduğu ve 'Ulusal Kültür Varlığı' kapsamında olduğu için Türkiye'ye gidişine izin verilmeyerek Almanya'da tutulan yaklaşık 30 bin kitap hakkında karar çıktı. Alman basınında yer alan haberlere göre, Sezgin, kitapların büyük kısmını Türkiye'ye getirebilecek.

    Bir dönem J.W.Goethe Üniversitesi’ne bağlı Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü’nün başkanlığını yürüten Sezgin, yıllarca kütüphanesinde biriktirdiği eserleri Türkiye'ye getirmek istemişti. 

    Ancak Frankfurt Havalimanı'nda Alman polisleri tarafından engellendi. Alman makamları Prof. Sezgin'in Türkiye'ye getirmek istediği eserlerin "Ulusal Kültür Varlığı" sayılması gerektiğini ileri sürerek eserlere el koydu. Alman makamlarının gerekçesi ise kütüphanede çok eski eserlerin bulunması. 

    Almanyanın el koyduğu kitaplar Türkiyeye gelecek

    92 yaşındaki saygın bilim adamı Sezgin'in olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından çok sayıda kitabı Frankfurt Havaalanı üzerinden Türkiye'ye getirebileceği açıklandı.

    Olayla ilgili yapılan araştırma, Sezgin'in Türkiye'ye getirmek istediği kitapların Alman makamlara değil, kendi şahsına ait olduğunu ortaya çıkardı. 

     

    Etiketler: Almanya , Alman , Goethe
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