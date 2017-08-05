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    Almanya'nın AB'ye yazdığı skandal Türkiye mektubu ortaya çıktı

    Hürriyet Haber
    05 Ağustos 2017 - 09:51Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 09:51

    Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türk hükümetine karşı önlemlerin sertleştirilmesi talebiyle Avrupa Birliği üst düzey yetkililerine mektup yazdığı ortaya çıktı.

    Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye ile ilgili olarak 24 Temmuz tarihinde AByetkililerine bir mektup yazdığı ortaya çıktı. Alman Der Spiegel dergisi, Gabriel'in AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn'a yazdığı mektupta Ankara'ya yönelik daha sert önlemler alınması çağrısı yaptığını bildirdi.'ERDOĞAN'IN POLİTİKALARI TEZAT'
    Spiegel'in haberine göre mektupta "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarının Avrupa değerler sistemiyle açık bir tezat içinde olduğu ve net bir yanıt gerektirdiği" ifadesi yer aldı.

    'ANKARA AGRESİFLEŞİYOR'
    Sosyal Demokrat Partili (SPD) Gabriel'in mektupta "ilişkileri iyileştirmek için gösterilen çabaların Ankara'nın giderek daha agresif ve yapıcı olmayan politikalarıyla boşa çıkarıldığını" belirttiği ve "Türkiye için üyelik öncesi mali yardımların kısılarak hükümetin değil Türk sivil toplumunun yararına kullanılmak üzere demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarıyla sınırlandırılmasını" önerdiği kaydedildi.

    'KISITLAYICI OLMALI'
    Gabriel mektupta ayrıca "Avrupa Yatırım Bankası'nın proje teşviklerinde daha kısıtlayıcı olması gerektiği" görüşünü de dile getirerek "Temel çizgi, şu an için yeni işlere girişilmemesi olmalıdır" ifadesini kullandı. AB ise bu çağrıya olumsuz yanıt vererek Türkiye ile ilişkilerin sürdürülmesinden yana olduklarını bildirmişti.

    Etiketler: son dakika , haber , almanya , ab , türkiye , mektup , şikayet
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