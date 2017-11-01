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Almanyalı Türklere büyük görev düşüyor

İHA
01.11.2017 - 11:41 | Son Güncelleme:

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Akkuş, Alman turist sayısında 2016’ya göre yüzde 8’lik kayıp olduğunu söyledi.

ALMAN turist sayısındaki azalmanın en büyük sebebinin Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Türkiye’nin güvenilir bir ülke olmadığını açıklaması ve böylece tur operatörlerinin sigorta primlerinin artırması olduğunu belirten Akkuş, “Türkiye’de tatilini yapacak olan Almanlarda önyargının arttığını söyleyebiliriz. Almanya’dan Türkiye’ye gelecek turistlerde bir önyargı oluşmuş olabilir. Almanya’da yaşayan Türklere bu önyargının ortadan kalkması için büyük görev düşmektedir” dedi.

4 MİLYON AYAKLAŞMASINI BEKLİYORUZ
2018 yılında erken rezervasyonların belirli oranda artmasının umut vaat ettiğini açıklayan Akkuş, “2017 yılında Türkiye’ye gelecek Alman turist sayısı 3 milyonun biraz üzerinde olacak. 2018’de bu sayının 4 milyona yaklaşmasını bekliyoruz. Türkiye’nin Almanya’da tanıtımını yapan firmalar çok önemlidir. Geçen yıllarda Almanya’dan İstanbul’a gelen turist sayısı çok artmışken, bu sayıda düşüş yaşandığını görmekteyiz” diye konuştu.

Etiketler: Mehmet Akkuş , TÜRSAB
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