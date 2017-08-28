Almanyalı Türkler 800 milyon göndermiş

WIRTSCHAFTSWOCHE adlı ekonomi dergisinde yer alan habere göre Almanya'daki Türkler 2016 yılında Türkiye'ye 800 milyon euro gönderirken, bu miktar 2015 yılında 700 milyon euroydu. Türklerin büyük bölümünün parayı yakınlarına havale etmiş. Almanya'da yaşayan göçmenlerin 2016 yılında geldikleri ülkelere havale ettiği para miktarı ise 4 milyar 200 milyon euro.

2015 yılında Suriye'ye Almanya'dan 18 milyon euro havale edilirken, bu rakam bir yıl sonra 2016'da 67 milyon euro olarak kayıtlara geçti. Dergide yer alan haberde ayrıca farklı ülkede göçmen olarak yaşayan nüfusun büyüklüğü ise 250 milyon. Ve bu nüfusun neredeyse tamamı geldiği ülkeye yaşadığı ülkeden para gönderiyor.