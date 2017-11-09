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    Almanyalı iki Türk tapuda şoke oldu

    AA
    09.11.2017 - 10:13 | Son Güncelleme:

    Antalya’da hazırladıkları sahte evraklarla Almanya’da yaşayan iki Türkiye kökenlinin arsalarını başkalarına satan 1’i tapu müdürlüğünde memur altı kişi gözaltına alındı.

    ALMANYA’da yaşayan M.Ç. ve M.K, Antalya’nın Aksu ilçesindeki arsalarını satmak için kente gitti. Tapu müdürlüğünde işlemleri yapan Almanyalı Türkler, arsalarının iki ay önce bir müteahhitlik şirketine satışının yapıldığını öğrendi. M.Ç. ve M.K’nin şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, satışın sahte evraklarla yapıldığını belirledi.
    Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Antalya, Bursa ve Kırıkkale’de gerçekleştirdiği operasyonlarla R.U, U.U, A.Ç, S.A, H.Ç. ile Aksu Tapu Müdürlüğünde görevli kadın memur B.B’yi gözaltına aldı.

    EVLERİNDE SİLAH VE UYUŞTURUCU BULUNDU
    Şüphelilerin, sahte kimlik ve tapular düzenleyerek daha önceden anlaştıkları memur B.B’nin yardımıyla satışı yaptıkları öne sürüldü. Bu şekilde 2 milyon 250 bin lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile av tüfeği, mavzer, çok sayıda mermi, 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

    Etiketler: gurbetçi , Tapu yolsuzluğu , Dolandırıcı
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