Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Almanyalı Balıkesirliler Dursunbey’de

    Almanyalı Balıkesirliler Dursunbey’de

    İHA
    28.10.2017 - 11:40 | Son Güncelleme:

    Almanya’da Balıkesirliler tarafından kurulan Balıkesirliler Kültür ve Dayanışma Derneği üyesi yaklaşık 45 kişi, düzenlenen gezi kapsamında Dursunbey’i ziyaret etti.

    HER yıl Türkiye’nin çeşitli bölgelerini gezen dernek üyelerini Dursunbey ilçe merkezinde bulunan Şehitler Anıtı’nda karşılayan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, konuklarıyla yakından ilgilendi. Anıtın önünde toplu fotoğraf çektiren dernek üyelerine anıtı tanıtan Başkan Bahçavan, anıtta Dursunbeyli şehitlerin isimlerinin bulunduğunu hatırlattı. Dernek Başkanı Ramazan Köyden tarafından hediye takdim edilen Başkan Bahçavan, Dursunbey’i gezecek olan heyete çeşitli bilgiler de verdi.

    Almanyalı Balıkesirliler Dursunbey’de

    Dernek başkanı Ramazan Köyden, “Gezimizin amacı Almanya’daki Balıkesirlileri bir araya getirmek ve oradaki insanımıza Balıkesir’imizi ve Anadolu’muzu unutturmayarak bir köprü vazifesi görmek. Derneğimizi bazı aktiviteleri var. Bunlardan birisi de Almanya’daki Balıkesirlileri Balıkesir’e getirip gezdirmek. Her yıl bir ilçeyi programımıza alıyoruz. Bu yıl da Dursunbey’i programımıza aldık” dedi.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri