Almanyalı Balıkesirliler Dursunbey’de

HER yıl Türkiye’nin çeşitli bölgelerini gezen dernek üyelerini Dursunbey ilçe merkezinde bulunan Şehitler Anıtı’nda karşılayan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, konuklarıyla yakından ilgilendi. Anıtın önünde toplu fotoğraf çektiren dernek üyelerine anıtı tanıtan Başkan Bahçavan, anıtta Dursunbeyli şehitlerin isimlerinin bulunduğunu hatırlattı. Dernek Başkanı Ramazan Köyden tarafından hediye takdim edilen Başkan Bahçavan, Dursunbey’i gezecek olan heyete çeşitli bilgiler de verdi.

Dernek başkanı Ramazan Köyden, “Gezimizin amacı Almanya’daki Balıkesirlileri bir araya getirmek ve oradaki insanımıza Balıkesir’imizi ve Anadolu’muzu unutturmayarak bir köprü vazifesi görmek. Derneğimizi bazı aktiviteleri var. Bunlardan birisi de Almanya’daki Balıkesirlileri Balıkesir’e getirip gezdirmek. Her yıl bir ilçeyi programımıza alıyoruz. Bu yıl da Dursunbey’i programımıza aldık” dedi.