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    Almanya'dan Türkiye'ye 5,6 milyonluk silah satışı

    DW Türkçe
    11 Ağustos 2017 - 07:18Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 07:18

    Almanya, Alman firmalarının bu yılın ilk dört ayında Türkiye'ye 5 milyon 600 bin euro tutarında silah ve mühimmat sattı.

    Almanya'daki silahlanma firmalarından bu yılın ilk dört ayında Türkiye'ye 5 milyon 600 bin euro değerinde silah ve mühimmat satışı yapıldı.

    Alman Federal Meclisi'nde Sol Parti'nin soru önergesi üzerine Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, bu rakam daha önce izni verilmiş ve bu yılın başından itibaren sevkiyatı gerçekleşmiş silah ve mühimmatı içeriyor.

    Açıklamasında bu satışlardan bir kısmına yıllar önce izin verildiğini vurgulayan Bakanlık, Almanya'nın NATO müttefiki Türkiye'ye 2016 yılında 49 milyon euro değerinde silah ve mühimmat satışı yaptığını kaydetti. Bu rakamın 2015'te ise 26 milyon 500 bin euro olduğu belirtildi.

    Almanya'da yasalara göre silah firmalarının ülke dışına yaptığı satışları hükümetin onaylaması gerekiyor.

    Alman Ekonomi Bakanlığı'nın verilerine göre, 2017 yılının ilk dört ayında Türkiye'ye toplam 22 milyon euro tutarında silahlanma malzemeleri için satış izni verildi. Bakanlığın açıklamasında geçen yıl ise Türkiye'ye toplamda 83 milyon 900 bin euro tutarındaki silah ve mühimmat satışına izin verildiği kaydedildi.

     

    Etiketler: Almanya , Alman , Sol Parti
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