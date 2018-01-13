Almanya’dan Türkiye’ye 3 ret

ALMANYA’da seçimlerin üzerinden 110 gün geçti. Halen yeni hükümet kurulamadı. Hıristiyan Demokratlar (CDU/CSU) ile Sosyal Demokratlar (SPD) arasında beş gündür büyük koalisyon kurulması için sondaj görüşmeleri sürüyordu. Perşembe akşamı, “Son sondaj görüşmesinden bir sonuç çıkmazsa, ufukta erken seçim görünüyor” yorumları yapılıyordu. Bir erken seçimin Almanya’da siyasi manzarayı altüst edeceği, Almanya Başbakanı Angela Merkel, SPD lideri Martin Schulz ve CSU lideri Horst Seehofer’in koltuklarını kaybedeceği endişesi vardı.

28 SAYFALIK SÖZLEŞME

Üç parti perşembe günü bu baskı altında müzakere masasına oturdu. Görüşme cuma sabahına kadar sürdü. Üç lider büyük koalisyon hükümetini devam ettirme konusunda 28 sayfalık müzakere sözleşmesi üzerinde anlaştı. Ön sözleşmede yeni hükümetin Türkiye politikası ayrı bir başlıkla yer aldı. 26’ncı sayfada ‘Türkiye’ başlığıyla yer alan maddeye göre Türkiye’yle AB müzakerelerinde yeni fasıl açılmayacak ve açılmış herhangi bir fasıl kapanmayacak. Türkiye’ye vize serbestisi verilmeyecek ve gümrük birliği genişletilmeyecek.

TÜRKİYE PARAGRAFI

Türkiye bölümü şöyle: “Türkiye bizim için çok yönlü ilişkilere sahip olduğumuz önemli bir müttefik ve komşu. Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları kötüleşti. Bu nedenle müzakerelerde bir fasıl kapatılmadığı gibi yeni bir fasıl açmayı da istemiyoruz. Türkiye gereken yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece vize liberalleşmesi olmayacak ve Gümrük Birliği genişletilmeyecek.”

BİLGİ NOTU

SPD, 21 Ocak’ta Bonn’da yapacağı olağanüstü kurultayında büyük koalisyon kurmak için asıl müzakerelere geçilip geçilmemesine karar verecek.