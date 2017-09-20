Almanya'dan Türk firarilere sığınma hakkı

Federal İçişleri Bakanlığı’nın Sol Parti’nin konuyla ilgili soru önergesine verdiği yanıta göre, 15 Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsünün ardından diplomatik pasaport taşıyan 196 Türk’e Almanya’ya iltica hakkı tanındı. Bakanlık eylül ayına kadar 249 iltica başvurusunda bulunan diplomat statülü Türk vatandaşlarının yüzde 80’inin başvurusunun onaylandığını ve başvuru sahiplerinin eş ve çocuklarının da bu rakama dahil olduklarını duyurdu. İltica başvurusunda bulunanlar arasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının da bulunduğu bildirildi.



BAŞVURULAR ARTTI

İltica talebiyle Alman makamlarına başvuran Türk vatandaşlarının sayısında önemli artış kaydedildi. Haziran ayında 433 olan başvuru dilekçelerinin sayısı temmuzda 620’ye, eylül ayında ise 962’ye yükseldi. Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, “196 Türk diplomata Almanya’ya sığınma hakkı tanınırken NATO müttefiki ve AB üye adayı Türkiye ile sürdürülen güvenlik işbirliğinin hiçbir şey olmamış gibi sürdürülemez” dedi.



15 Temmuz darbe girişiminin ardından iltica konusu Türkiye ile Almanya arasında gerginliğe yol açmıştı.