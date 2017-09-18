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    Hürriyet >Dünya>Almanya'dan skandal görüntüye küstah yorum: Türk tarafından ders almaya...

    Almanya'dan skandal görüntüye küstah yorum: Türk tarafından ders almaya...

    AA
    18.09.2017 - 18:58 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 19:42

    Alman hükümeti geçen hafta sonu Köln'de düzenlenen bir festivalin terör örgütü PKK'nın gösterisine dönüşmesi konusunda açıklama yaptı.

    Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Johannes Dimroth, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu bez parçalarının festivalde kullanılmasıyla ilgili “Listede bulunan ve yasaklanan sembollerin daha somut hale getirilmesi konusunu inceleyeceğiz” dedi.

    Dimroth, PKK'nın Almanya’da terör örgütü olarak tanımlandığını ve yasaklandığını vurgulayarak “Federal Mahkemenin bu konunda kararı var. Bunu değiştirmek için herhangi bir neden görmüyoruz" dedi. İçişleri Bakanlığının kısa süre önce yasak sembollerin listesinin bulunduğu bir genelgeyi eyaletlere gönderdiğini ifade eden Dimroth, bu listenin her zaman genişletilebileceğine dikkati çekti.

    "UYARI VE DERS ALMAYA..."

    Dimroth, “Eyaletler kendi sorumluluğu altında karar veriyor. Orada para toplanıp toplanmadığı veya örgüte adam kazanılmaya çalışılıp çalışılmadığı olay yerindeki polisin görev alanına giriyor.” diye konuştu.  Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer de terörle mücadeleyi ciddiye aldıklarını savunarak “Türk tarafından uyarı veya ders almaya ihtiyacımız yok. Bunlar olmadan da bunu yapıyoruz.” dedi.

    Schaefer, Köln’deki gösteriye ilişkin alınan veya alınmayan somut kararlarla ilgili kişisel bir takipte bulunmadığını ifade ederek “Dışişleri Bakanlığında da birilerinin bunu yaptığını sanmıyorum. Bunun sorumluluğu yerel ve eyaletteki siyasi yetkililerde. Türkiye’nin Avrupa’da ve dolayısıyla Almanya’da PKK konusunda duyarlı olduğu yeni değil. Konu ikili görüşmelerde en üst seviyede ele alınıyor.” ifadelerini kullandı. 

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    Etiketler: almanya , pkk , öcalan , gösteri
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