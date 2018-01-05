Almanya'da 'seks oyunu' kanlı bitti! Türkiye'ye kaçarken yakalandılar...

Çift olduğu belirtilen Tayfun ve Jasmin P'nin Almanya'da Marianne M. ile internette tanıştığı ve daha sonra buluştuğu belirtildi.

Alman Bild gazetesinin haberine göre, çift Marianne M. ile yaşanan ilişki sırasında kadına işkence yapmaya başladı. İşkencenin boyutlarının artması sonucunda kadın hayatını kaybetti.

Olayın üzerini örtmek isteyen çift ise kadını bir çöp konteynerına attı.

Kadının vucudu 23 Aralık'ta çöp kutusunun yanından geçen bir kişi tarafından fark edildi.

Olayın ardından Türkiye'ye kaçmaya çalışırken Schönefeld Havaalanında yakalanan kişilerin ise sabıkalı olduğu belirtildi.

İkilinin adam yaralama ve hırsızlık gibi suçlarda sabıkası bulunurken, haklarında açılan davanın akibeti merak ediliyor.