Almanya’dan Schröder iddiasına yanıt: Ne yalanlıyor, ne de doğruluyoruz

Dün olağan haftalık basın toplantısı düzenleyen Federal Hükümetin Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer ile Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Adebahr, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder'in insan hakları savunucusu Steudtner'in serbest kalması için İstanbul'daki görüşmelerine yönelik sorulara kısa ve tek bir cevap verdiler.

GÖRÜŞMEYİ YALANLAMADILAR

Her iki sözcü yardımcısı da tüm sorulara “Konuyla ilgili dün (perşembe) basında yer alan haberleri ne yalanlıyoruz, ne de doğruluyoruz. Lütfen bu konuyla ilgili daha fazla bilgi vermememizi anlayışla karşılayın” şeklinde cevaplandırdı. Demmer ve Adebahr, Schröder'in tutuklu olan diğer 10 Alman vatandaşı için de aracılık yapıp yapmayacağı sorusunu da cevapsız bıraktılar. Steudtner'in serbest bırakılmasıyla ilgili ise Demmer “Federal hükümet Peter Steudtner'in serbest kalması ve ailesine kavuşabilmesinden dolayı çok memnun. Elbette federal hükümet, kabul edilmez gerekçelerle Türkiye'de hapiste tutulan diğer Alman vatandaşlarının serbest kalabilmesi için tüm gücüyle çabalarını sürdürecek” dedi.

GABRİEL ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Alman Dşişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefon görüşmesi yaptığı bilgisini veren Maria Adebahr “Bugün (cuma) sabah Dışişleri Bakanı Gabriel Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile telefonla görüştü.

Steudtnre'in evine dönmesinden dolayı duyduğu memnuniyetini iletti. Gabriel çok açık olarak Alman hükümetinin Türkiye ile diyalog içinde kalmadan ve iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesinden yana olduğunu da söyledi” dedi. Adebahr, iki bakanın bu diyaloğun sürmesi konusunda hem fikir olduklarını da belirtti. Sözcü yardımcısı, hapiste kalan Adiğer lman vatandaşları için diplomatik çabaların süreceğini ve her seviyede tüm kanalların kullanılacağının da altını çizdi. Sözcü yardımcısı Gabriel'in önümüzdeki günlerde Peter Steudtner ile görüşeceğini de söyledi.