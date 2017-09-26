Almanya'dan referandum sonrası ilk açıklama

Gabriel, yaptığı yazılı açıklamada, referandumun hukuki bağlayıcılığının olmayacağını vurguladı.

IKBY'nin bundan sonra tek taraflı adım atmaması gerektiği uyarısında bulunan Gabriel, açıklamada "Bağımsızlık referandumuna gidilmesi üzücü. Bu kararı Birleşmiş Milletler'in (BM) uyarılarına rağmen uyguladılar. Referandumun bağlayıcı bir sonucu olmayacaktır.” ifadelerine yer verdi.

TARTIŞILAN BÖLGELER

Gabriel, referandumun Irak merkezi yönetim ile IKBY arasında, kime ait olduğu tartışılan bölgeler için de hukuki sonuç doğuramayacağını bildirdi. Kürtlerin referanduma ilgilerini anlayabildiklerini belirten Gabriel, ancak bu adımın bölgesel istikrarı bozmak adına durumu daha da sıkıntıya sokacağını ifade etti.

Gabriel, bölgedeki tüm tarafları gerilimi düşürmeye çağırarak, bağımsızlık yönünde tek taraflı adımlardan kaçınılması gerektiğini kaydetti.

Sorunların Erbil ile Irak merkezi hükümetince konuşulmasını isteyen Gabriel, DEAŞ ile mücadelenin en önemli konu olduğunun ve bunu tehlikeye atacak adımların kimseye yarar sağlamayacağının altını çizdi. "