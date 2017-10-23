Almanya'dan Peşmerge'ye desteğe devam

Almanya, on günlük aranın ardından Peşmerge'ye verilen eğitim tekrar başlatılmasını tartışıyor. Alman ordusu, ABD öncülüğünde terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyonun bir parçası olarak üç yıldır peşmerge güçlerini eğitiyor. Eylül 2014'ten beri Alman ordusu, peşmergeye 90 milyon euro değerinde 32 bin silah verdi. Almanya’nın peşmergeye gönderdiği çok sayıda silahın terör örgütü PKK’nın eline geçtiği haberleri de Alman basınına yansımıştı. Silah yardımının dışında ayrıca 150 kadar Alman askeri de peşmergenin eğitimi kapsamında Erbil'de görev yapıyor.

Eğitim programı, Kerkük'teki gerginlik nedeniyle 13 Ekim'de askıya alınmış, kararın gerekçesi olarak, bölgede tırmanan gerilimin askeri boyuta taşınması ve siyasi belirsizlik gösterilmişti. Önceki akşam ise Alman Federal Ordusu kısa bir açıklama yaparak eğitimin devam edeceğini duyurdu. Bölgedeki siyasi ve askeri gerginliğin azaldığı bu yüzden eğitimin yeniden başlatıldığı belirtildi. Ancak peşmergenin Almanya’nın DEAŞ'a karşı mücadele kapsamında hibe ettiği silahları Bağdat merkezi güçlerine karşı kullanması ve Kerkük'teki gerginlik nedeniyle bu karar tartışmalara neden oldu.

Bağdat yönetimi, Peşmerge güçlerinin Alman yapımı MILAN anti tank füzelerini, Kerkük'ün Altınköprü kasabasındaki çatışmalarda Irak ordusuna karşı ateşlediğini ve can kaybı olduğunu açıkladı. Irak meclisi güvenlik ve savunma komisyonu başkanı Hakim ez-Zameli, dün yaptığı açıklamada Almanya ve ABD'ye " Peşmerge'ye silah yardımı yapmaya son verin" uyarısında bulundu. Peşmerge güçleri MILAN anti tank füzelerini kullandıkları yönündeki suçlamaları reddediyor. Alman ordusunun peşmergeye verdiği askeri eğitim misyonunun süresi 2018 Ocak ayı sonunda bitiyor. 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından Hıristiyan Demokratlar, Yeşiller ve Liberal Hür Demokratlar arasındaki koalisyon görüşmelerinin uzun sürebileceği, bu nedenle misyonun süresinin üç ay uzatılabileceği belirtiliyor. Yeşiller Partisi, Kuzey Irak'taki siyasi ve askeri gerginlik nedeniyle programın bitirilmesi taraftarı.