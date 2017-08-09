Almanya’dan kutsal yolculuk başladı

İSLAM Toplumu Milli Görüş (IGMG) organizasyonu ile kutsal topraklara giden hacı adayları için Köln-Bonn Havalimanı’nda tören düzenlendi. IGMG Hac Umre Birim Başkanı Tahir Köksoy, “Peygamber Efendimizin de belirttiği üzere hac ibadeti zor ve meşakkatli bir ibadettir. Dolayısıyla hacılarımızın bu zor ibadeti en iyi şekilde yerine getirmeleri için tecrübeli kadrolarımız, hizmet görevlilerimiz, sağlık ekiplerimiz, irşad görevlilerimiz, kafile ve grup başkanlarımızla hacılarımızın ibadetlerinin kolay olması için tüm altyapı çalışmalarını hazırladık. Hac ibadetini tamamlayan hacılarımızın dönüşleri ise Cidde’den 5-6 Eylül tarihinden itibaren gerçekleşmeye başlayacak” dedi.