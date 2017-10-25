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    Almanya'dan gelen yolculara 'misliyle karşılık'

    AA
    25.10.2017 - 00:59 | Son Güncelleme:

    Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nde yapılan uygulama kapsamında tarifeli uçakla Türkiye'ye gelen bazı yolcuların valizleri, narkotik köpeğiyle arandı.

    Bu akşam tarifeli uçakla Almanya'dan İstanbul'a ulaşan yolcular, pasaport kontrollerinin ardından valizlerini almak üzere bantların olduğu alana geldi.

    Burada uygulama yapan polis ekipleri, valizlerini alan bazı Alman yolcuları durdurdu. Uygulama kapsamında söz konusu valizler narkotik köpekleri tarafından tek tek kontrol edildi.

    Herhangi bir bulgunun tespit edilmediği yolcular, daha sonra gümrüklü alandan geçerek, İstanbul'a giriş yapabildi.

    Almanyadan gelen yolculara misliyle karşılık

    Geçtiğimiz günlerde Viyana Havalimanı'nda Türk yolculara yapılan uygulamanın bir benzeri Almanya'da Münih Havalimanı'nda da yaşanmıştı. 

    Etiketler: köpek , arama , Narkotik Polisi
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