MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Almanya'dan flaş karar: Tam 5 milyon otomobil...

Almanya'dan flaş karar: Tam 5 milyon otomobil...

DHA
02 Ağustos 2017 - 19:04Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 19:07

Almanya'da emisyon skandalının ardından soruna çözüm bulmak üzere gerçekleştirilen dizel zirvesinde, 5 milyonu aşkın otomobilin geri çağrılması kararlaştırıldı. 

Başkent Berlin'de federal hükümet, eyaletler ve otomobil sektörünün önde gelenleriyle geçekleştirilen zirvede, Euro 5 ve Euro 6 normuna sahip 5 milyonu aşkın dizel otomobilin geri çağrılarak, program güncellemesi yapılması konusunda anlaşma sağlandı. Almanya'da şu anda trafiğe tescilli Euro 5 ve Euro 6 normunda 8,6 milyon aracın olduğu belirtiliyor.

YARISINI VOLKSWAGEN ÇAĞIRACAK

Geri çağrılacak otomobillerin 2,5 milyonunun güncellemesi Volkswagen tarafından yapılacak. Geri çağrılma, tüketicilere herhangi bir mali yük getirmeyecek, tüm masraflar otomobil üreticileri tarafından üstlenilecek. Güncelleme ile araçların motor gücünde bir düşüş olmayacağı, yakıt tüketimi ve aracın ömrünün de etkilenmeyeceği kaydedildi.

Yapılacak program güncellemesiyle azot oksit salınımının yüzde 25 ile 30 oranında düşürülmesi öngörülüyor.

Zirvede Volkswagen, Daimler ve BMW'nin şehirlerin havasının temiz tutulmasına yönelik oluşturulacak fona maddi yardımda bulunmayı taahhüt ettikleri de gelen haberler arasında.

Etiketler: almanya , otomobil , dizel
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri