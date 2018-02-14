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    Almanya'dan Facebook'a büyük dava

    Hürriyet Haber
    14.02.2018 - 13:28 | Son Güncelleme:

    Facebook, ABD'ye kıyasla Avrupa ülkelerinde daha çok sorun yaşıyor. Almanya'daki gizlilik yasası nedeniyle Facebook'un, Berlin'de bulunan bölge mahkemesi kararınca gerçek isim politikasının yasa dışı olduğu öğrenildi.

    Almanya tarafından, Facebook üzerine alınan gerçek isim politikasının yasa dışı olduğu kararı, bu durumu mahkemeye taşıyan Alman Tüketici Organizasyonları Federasyonu (VZBV), konuyu kamuoyuna da duyurdu. Mahkeme, ülkede uygulanıyor olan gizlilik politikası çerçevesinde, kullanıcıların, sosyal ağlara takma isimlerle de giriş yapabilmesi gerektiğini belirtti. 

    Reuters'ta yer alan habere göre Facebook, mahkemenin kararına itiraz edecek. Ayrıca, Facebook'un, bu itirazından sonra Haziran ayında devreye girecek olan yeni Avrupa Birliği gizlilik yasalarının getirdiği değişiklikleri uygulaması gerekecek. Şirket tarafından konuyla alakalı yapılan açıklama ise şöyle; "Talimatlarımızın açık ve kolay anlaşılır olması için sıkı biçimde çalışıyoruz. Buna ek olarak, Facebook tarafından sunulan hizmetlerin yasalara uygun olması da önceliklerimiz arasında yer alıyor."

    Etiketler: Facebook , Almanya , Dava , Gerçek İsim
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