Almanya’dan 5.040 ret

Almanya'ya sığınan diplomatik ve hizmet pasaportuna sahip devlet memurları ile aile bireylerinin sayısı artarken, siyasi sığınma isteyen Türklerin yarısından fazlasının talebinin ise reddedildiği ortaya çıktı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Almanya’ya iltica eden Türklerin durumunu inceleyen Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF), başvuru taleplerinin büyük bölümünü sonuçlandırdı. BAMF, siyasi sığınma talebinde bulunan Türklerin yüzde 60’ına olumsuz cevap verdi.

BAMF, 2017 yılı içinde 8 bin 547 Türk’ün siyasi sığınma talebini tek tek ele alıp sonuçlandırdı. Bu yıl içinde sadece 3 bin 507 talebi olumlu değerlendiren BAMF, 5 bin 40 Türk’ün siyasi sığınma isteğini ise geri çevirdi. Bu yıl içinde kimi eyalet yönetimleri de siyasi sığınma talebi kabul edilmeyen Türkleri Almanya’dan gönderdi. Berlin eyalet hükümeti 4, Saksonya eyalet hükümeti de 2 Türk’ü sınır dışı etti. Yabancılar Kayıt Merkezi adlı kurum da sığınma talepleri uygun görülmeyen toplam 6 bin 784 Türk vatandaşının ülkeden gönderilmes kararını aldığı öğrenildi.