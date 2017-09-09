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    Almanya’daki Türk seçmen küstü mü?

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    09.09.2017 - 10:05 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 10:06

    Almanya’da 24 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde oy kullanma hakkı bulunan 900 bin Türkiye kökenlinin oyunu kimden yana kullanacağı büyük merak konusu. Yoksa Türkiye kökenli seçmen küstü mü?

    ALMANYA’da yaşayan göçmenleri de zor günler bekliyor. Almanya’da 3 milyonu aşkın Türk nüfusu yaşıyor. Bunun yaklaşık 1.5 milyonu Alman ya da çifte vatandaş. 900 bin civarında Türkiye kökenli seçmen var. Türkiye’nin bu seçimlerde seçim malzemesi yapılması, Türkiye kökenli seçmeni küstürmüş bulunuyor.
    Ancak Almanya Türk Toplumu (TGD) Başkanı Gökay Sofuoğlu, sandığa giden Türkiye kökenli seçmen sayısında bir azalma olmayacağı görüşünde. “Almanya’nın geleceğini inşa etmek için mutlaka seçime katılın” çağrısı yapan Sofuoğlu, Almanya’da göçmenlerin haklarını savunmanın giderek zorlaştığına dikkati çekti ve şöyle dedi:

    YEŞİLLER EŞBAŞKANI CEM ÖZDEMİR BİLE...
    “Eskiden yerel seçim hakkını savunan partiler ve siyasetçiler, şimdi bunu ağızlarına alamıyor. Açık açık İslam Almanya’ya aittir diyen siyasetçi kalmadı. Yeşiller Eşbaşkanı Cem Özdemir bile çifte vatandaşlığın kuşaklara sınırlanmasını istiyor. Bütün bunlar Almanya’nın değiştiğini gösteriyor. Türkiye kökenli seçmenlerin de siyasi tercihi değişiyor. Eskiden tek partiye oy veriyorlardı. Şimdi partilerin göçmen politikalarını iyi takip eden bir seçmen bilinci oluştu. Partilerin Türkiye kökenli seçmenlerin oylarını alabilmesi için daha çok çalışması gerekiyor.”

    KAÇ TÜRKİYE KÖKENLİ MİLLETVEKİLİ SEÇİLEBİLİR?
    “Türkiye kökenli seçmen seçimin kaderini belirlemez ama bazı bölgelerde milletvekili adaylarının kaderini belirler. Şimdi parlamentoda 11 Türkiye kökenli milletvekili var. Bu seçimlerde çeşitli partilerden 90’ı aşkın Türkiye kökenli aday yarışıyor. Ama yine 11 civarında Türkiye kökenli milletvekilinin meclise gireceğini sanıyoruz. Sol Parti’den Meclis’e giren Türkiye kökenli milletvekili sayısı artabilir. Almanya’da nüfusun yüzde 25’i göçmen kökenli ama parlamentoda göçmen kökenli milletvekili oranı yüzde 3.5. Bunun gerekirse kotayla değişmesi gerekir.”

    Etiketler: ALMANYA , seçim , Türk seçmen
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