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    Almanya’da zehirli yumurta uyarısı

    BERLİN
    03 Ağustos 2017 - 12:02Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 12:03

    Hollanda’dan sonra Almanya’da da ortaya çıkan zehirli yumurtalara karşı savcılık soruşturma başlattı. Almanya zehirli böcek ilacı maddesi fipronil bulunan yumurtaları toplatıyor.

    ALMANYA’nın çok sayıda eyaletinde piyasaya sürülmüş 1.3 zehirli yumurtalara karşı savcılık harekete geçti. Aşağı Saksonya Eyaleti’nde piyasaya sürülmüş böcek ilacı zehirli fipronil maddesi bulunan 1.3 milyon yumurtanın ardından 3 milyon daha yumurtanın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine gönderildiği belirlendi. 3 milyon yumurtadan 875 bininin piyasaya sürüldüğü kaydedildi. Zehirli yumurtalar arasında organik yumurtaların da bulunduğu belirtildi. İki eyaletin ardından Bavyera, Hessen ve Bremen yetkilileri zehirli yumurtaların kendi eyaletlerine gönderildiği belirterek tüketicileri uyardı. Zehirli yumurtalardan ne kadarının piyasaya sürüldüğü ise bilinmiyor.

    ZEHİRLİ MADDE NEREDEN GELİYOR
    Böceklere karşı kullanılan zehirli fipronil maddesinin nasıl yumurtalara geçtiği araştırılıyor. Hollanda ve Belçika savcılığı bu konuda soruşturma yürütüyor. Soruşturmanın hedefinde ise kümeslerde bite karşı tıbbi maddeler kullanan Hollanda’daki Chickfriend şirketi bulunuyor. Bu maddelere böcek ilacı karıştırıldığından şüphe ediliyor.
    Böcek ilacı karışımı maddenin sadece Hollanda ve Belçika’da değil, Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti’ndeki çiftliklerde de kullanıldığı üzerinde duruluyor.
    Önce Hollanda ve Belçika’da Fipronil maddesi bulunan milyonlarca zehirli yumurta tespit edilmişti. Hollanda hükümeti tüketicilere testler sonuçlanıncaya kadar yumurta yemeyin çağrısında bulunmuştu. Hollanda 180 tavuk çiftliğini kapattı. Almanya’da Rewe ve Penny süpermarketleri Hollanda’dan yumurtaları tezgahtan kaldırdı. Fipronil böcekleri yok etmede ve en çok da bit ilacı olarak kullanılıyor. AB’de bu ilacın et, süt ve yumurtasından faydalanılan hayvanlarda kullanılması yasak.

    Etiketler: ALMANYA , YUMURTA , fipronil , zehirli böcek , zehirli yumurta
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