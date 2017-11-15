Almanyaâ€™da YPG paylaÅŸÄ±mÄ±na operasyon

Ankara ile Berlin arasÄ±nda yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sonunda Almanya Federal Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, geÃ§en mart ayÄ±nda genelge yayÄ±nlayarak aralarÄ±nda PKK ve PKKâ€™nÄ±n alt kollarÄ± olan diÄŸer Ã¶rgÃ¼tlerin flama ve sembollerinin taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ±n yasak olduÄŸu ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile adli kurumlarÄ±n gereÄŸini yapmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. Bu kapsamda karar veren MÃ¼nih yerel mahkemesi gerekÃ§esinde, Federal Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n 22 KasÄ±m 1993â€™te PKK ve baÄŸlÄ± alt Ã¶rgÃ¼tlerin yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlattÄ±.

SOL PARTÄ°LÄ° VEKÄ°L SAHÄ°P Ã‡IKTI

Kerem Schamberger, PKK baÄŸlantÄ±lÄ± Ã¶rgÃ¼tlerin sembollerini haziran ve aÄŸustos aylarÄ±nda yaptÄ±. SavcÄ±, mahkemeden arama iznini ise 15 EylÃ¼lâ€™de aldÄ±. Ancak ÅŸÃ¼phelinin MÃ¼nih kentindeki evini Ã¶nceki gÃ¼n aradÄ±. Arama sÄ±rasÄ±nda polis evde bulduÄŸu dizÃ¼stÃ¼ bilgisayara, cep telefonuna ve USB belleÄŸe incelemek Ã¼zere el koydu. HakkÄ±nda soruÅŸturma ÅŸÃ¼pheliye ise Sol Parti Federal Meclis milletvekilleri sahip Ã§Ä±ktÄ±. Vekil Ulla Jelpke, herkesi Kerem Schamberger ile dayanÄ±ÅŸmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.