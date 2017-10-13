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    Almanya'dan yeni Türkiye açıklaması

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    13.10.2017 - 15:44 | Son Güncelleme:

    Almanya Başbakanı Merkel, gelecek hafta Brüksel'de Avrupa Konseyi toplantısında Türkiye'yle ilişkileri gündeme getiriyor. Başbakan Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, Avrupa'nın Türkiye'yle ilişkilerinin tüm yönleriyle masaya yatırılacağını söyledi.

    Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, gelecek hafta 19 ve 20 Ekim tarihlerinde Brüksel'de bir araya gelecek olan AB devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Avrupa Konseyi zirvesinde Türkiye'yle ilişkilerin masaya yatırılacağını söyledi.

    "AĞIR ANLAŞMAZLIKLARI DİLE GETİRECEK"

    Hükümetin basın toplantısında konuyla ilgili soruya yanıt veren Seibert, arzularının Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yle ilişkilerin enine boyuna tartışılması olduğunu vurguladı ve şöyle dedi: “Liderlerin tüm detaylarıyla Türkiye'yle ilişkileri ele alması önemli. Başbakan elbette bu toplantıda Almanya'nın Türkiye konusundaki endişelerini ve ağır anlaşmazlıkları dile getirecek. Biz Avrupa'nın Türkiye'yle ilişkilerinin tüm boyutlarıyla tartışılmasını istedik ve bu konsey gündeminde. Ama Konsey'den bu konuda bazı noktalarda nihai bir karar çıkmasını beklemeyin.”

    Etiketler: merkel , flaş , açıklama
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