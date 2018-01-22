Almanya’da ‘Yeni Sol’ arayışı

Bunun öncülüğünü de Oskar Lafontaine ile Sol Parti Federal Meclis Grubu Eşbaşkanı olan eşi Sahra Wagenknecht yapıyor.

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Oskar Lafontaine, yıllarca SDP’de aktif politika yaptı.

1985-1998 yılları arasında Saarland Eyalet Başbakanı olarak sosyal demokratların politikasında söz sahibi oldu.

1995-1998 yılları arasında SPD Genel Başkanlığı koltuğunda oturdu.

Partinin politikasına en yüksek düzeyde yön verdi.

SPD ile Yeşiller’in 1998 yılında Gerhard Schröder’in başbakanlığında oluşturduğu koalisyon hükümetinde Federal Maliye Bakanı olarak görev aldı.

Ancak Schröder’e bir türlü ısınamadı.

1999 yılı mart ayında bakanlıktan da milletvekilliğinden de istifa edip aktif politikadan çekildi.

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Schröder’in ‘Gündem 2010’ adı altındaki sosyal politikasına isyan eden bazı SPD’lilerle sendikacıların 2005 yılında oluşturdukları ‘İş ve Sosyal Adalet Seçim Alternatifi’ne (WASG) Oskar Lafontaine de katıldı.

WASG ile eski Doğu Almanya’daki Sosyalist Birlik Partisi’nin (SED) uzantısı konumundaki Demokratik Sosyalizm Partisi (PDS) 2005 yılındaki genel seçimlerde işbirliği yaptı.

WASG ile PDS, 2007 yılında ‘Die Linke’ (Sol Parti) adı altında birleşti.

Oskar Lafontaine de Gregor Gysi ile Eşbaşkanlık koltuğunu paylaştı.

2012 yılında Saarland’da yapılan Eyalet Parlamentosu seçimlerine Sol Parti’nin lider adayı olarak katılan Lafontaine, toplam oyların yüzde 16.7’sini alarak partisini ‘üçüncü büyük güç’ konumuna yükseltti.

2017 yılındaki Eyalet Parlamentosu seçimlerinde de Lafontaine liderliğindeki Sol Parti bu konumunu korudu.

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İşte ‘SPD küskünü’ Oskar Lafontaine, Alman sosyal demokratlarda son dönemlerde yaşanan iç sürtüşmeleri ve kavgaları fırsat bilerek gözünü ‘yeni küskünlere’ dikti.

Lafontaine, Yeşiller’in ve SPD’nin politikalarıyla hemfikir olmayan partililerin de yer alacağı bir ‘Yeni Sol Toplanma Hareket’ adı altında yeni bir ‘Halk Partisi’ oluşturulması düşüncesini geçtiğimiz yılın son aylarında gündeme getirdi.

Hedef, hiç şüphesiz zaten 2005 yılından beri sistematik olarak büyük ölçüde ‘kan kaybına’, daha doğrusu seçmen ve üye kaybına uğramakta olan SPD’yi bitirmek.

Yani bir yerde SPD’den intikam almak.

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Evet, belli ki Oskar Lafontaine, bu işin peşini bırakma niyetinde değil.

Bugünlerde Oskar Lafontaine’in eşi Sahra Wagenknecht de aynı hedefin peşine düştü.

Yıllardır Sol Parti’nin yönetiminde yer alan Federal Meclis Grubu Eşbaşkanı Sahra Wagenknecht de, SPD içindeki sürtüşmeleri fırsat bilerek solun daha da güçlendirilmesi için zaman kaybetmeden ‘Yeni Sol Toplanma Hareketi’nin hayata geçirilmesini istiyor.

Her ne kadar Sol Parti hem Oskar Lafontaine’in hem de eşi Sahra Wagenknecht’in bu yöndeki çabalarına destek vermese de parti içinde SPD ve Yeşiller’li ‘küskünleri’ kazanmak isteyen çevreler olduğu da kesin.

Nitekim son dönemlerde bunu açık bir biçimde dile getiren Sol Partililer de var.

Aslında SPD’de yaşanan ‘iç savaş’, böyle düşünen Sol Partililer için iyi bir fırsat.

‘Küskünleri’ kazanmak yoluyla Sol Parti’yi güçlendirmek.

Ama bunun ters tepme olasılığı da hiç küçümsenmeyecek kadar büyüktür.

Yani solda kurulacak yeni bir ‘Halk Partisi’, SPD ve Yeşiller’i zayıflatabileceği gibi Sol Parti’yi de bölebilir.

Çünkü Oskar Lafontaine ve Sahra Wagenknecht’in hedefi hiç şüphesiz yeni bir oluşumun tepesinde yer almaktır.

Böyle bir durumda da ‘Yeni Sol Toplanma Hareketi’ ile Sol Parti arasında da ciddi bir ‘politik savaş’ başlayacaktır.

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Tüm bu gelişmeler SPD, CDU/CSU ile yeniden ‘büyük koalisyon hükümeti’ kursa da kurmasa da sol kanatta ‘Yeni Sol’ arayışının bundan sonra da devam edeceği yönünde ciddi sinyaller vermektedir.