Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Almanya’da yaşayan Türklere sahte mektup uyarısı

    Almanya’da yaşayan Türklere sahte mektup uyarısı

    İHA
    23.12.2017 - 12:09 | Son Güncelleme:

    Almanya Federal Emniyet Teşkilatı (BKA), Türk mahkemelerinin adını kullanarak dolandırıcılık yapıp para toplamaya çalışan şebekeye karşı ülkede yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı yaptı.

    ALMANYA Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) 21 Aralık’ta resmi internet sitesi üzerinden yaptığı uyarıda, İstanbul’daki en üst mahkemeden gönderildiği iddia edilen mektuplarla, kişilerden para toplanmaya çalışıldığı açıklandı. Gönderilen mektuplarla dolandırıcılık yapıldığının tespit edildiğini duyuran BKA, vatandaşları uyardı. Mektubun gönderildiği kişilerin İstanbul’da yapılacağı belirtilen bir duruşmaya davet edildiği ve en kısa sürede belirtilen hesap numarasına kefalet ücretini ödemelerinin istendiği, bu şekilde kişilerin dolandırılmaya çalışıldığına belirtildi.
    Almanya Federal Emniyet Teşkilatı (BKA), sahte mektupların sadece Türkiye kökenlilere gönderildiğini belirterek, bu şekilde mektup alan kişilerin polise gitmelerini tavsiye etti. BKA, söz konusu mektubu alan kişilere hiçbir karşılık vermemeleri ve mektuptaki telefon numarasını aramamaları uyarısını yaptı.

    Etiketler: ALLMANYA , TÜRKLER , sahte mektup
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri