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    Almanya’da yaşayan çiftten Muş’a ambulans

    DHA / İHA
    22.12.2017 - 17:07 | Son Güncelleme:

    Almanya’da hastalanan çocuklarının ambulansla hastaneye yetiştirilerek sağlığına kavuşmasından etkilenen Hülay-Semih Yaz çifti, Muş 112 Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğüne ambulans hibe etti.

    ALMANYA’nın Giessen kentinde yaşayan Yaz ailesinin 15 yaşındaki oğulları Altay Hasan Yaz, 2013 yılında rahatsızlık geçirdi. Haber verilmesi üzerine ailenin ikamet ettiği eve gelen sağlık görevlileri Altay Hasan Yaz’ı ambulansla hastaneye yetiştirdi. Yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuşan gencin anne ve babası bundan etkilenerek Türkiye’ye ambulans hibe etmeye karar verdi. İlgili kurumlarla irtibata geçen Hülay-Semih Yaz, ambulans hibesi için Muş’a karar verdi. Aldıkları ambulansı Muş’a gönderen aile, bugün 112 Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü’ne giderek ambulansı teslim etti.

    Almanya’da yaşayan çiftten Muş’a ambulans

    ‘HER KULLANDIĞIMIZDA ANACAĞIZ’
    Teslim töreninde aileye teşekkür belgesi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, Muş’ta bir ilkin gerçekleştirildiğini söyledi: “Sağ olsunlar Yaz ailesi sayesinde Muş’a hibe edilen ambulansla hizmete devam edeceğiz. İnşallah diğer hayırsever vatandaşlarımıza da örnek olurlar. Kendilerine çok teşekkür ederiz. İl Sağlık Müdürü olarak şahsım, kurumum ve Muş halkı adına kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu ambulansı hayırlı hizmetlerde kullanacağız. Her kullanışımızda da kendilerini anacağız.”

    Almanya’da yaşayan çiftten Muş’a ambulans

    ‘GELECEĞİMİZ İÇİN BAĞIŞ YAPIN’
    İki çocuk babası hayırsever Semih Yaz ise “Oğlumuzun hayatı kurtulduğundan beri bu iş aklımızdaydı. Biz İzmirliyiz. Nasip Muş’aymış. Allah hayrımızı kabul etsin inşallah” diye konuştu.
    Çocuklarının zamanında gelen ambulansla hayata tutunduğunu belirten anne Hülay Hasan Yaz da şunları söyledi: “Benim oğlum şu anda yaşıyor. Biz bu ambulansı bağışladık ki, oğlum gibi diğer çocuklar da yaşasın. Muşlu çocuklar da yaşasın, diğer illerde de çocuklarımız yaşasın. O yüzden herkesi buradan böyle bağışlar yapmaya davet ediyorum. Çocuklarımız geleceğimiz, geleceğimiz için lütfen bağış yapın. İnsanlara yardım edin”

    Etiketler: HÜLAY YAZ
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