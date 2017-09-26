Almanya’da tutuklanan DEAŞ’lı ‘yüzsüz vaiz’ hakim karşısında

Terör örgütü DEAŞ’ın Almanya’daki yapılanmasının fiili lideri olduğu düşünülen Abu Walaa, vaazlarıyla genç erkekleri radikalleştirmek ve Berlin’deki Noel pazarına düzenlenen saldırıyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle bugün hakim karşısına çıktı.

Almanya’daki örgüt yapılanmasını yöneten Irak asıllı Alman vatandaşı Abu Walaa, terör örgütünün propaganda videolarında yüzünü göstermemek için sırtı dönük olarak konuşuyordu. Bugün Almanya’nın Celle kentinde hakim karşısına çıkan Walaa, yüzünü elindeki dosya kağıtlarıyla yine gizledi.

33 yaşındaki Abu Walaa, geçen kasım ayında, örgüt yapılanmasının ‘baş figürü’ olarak tutuklanmıştı.

Savcılar, Walaa ve beraberindeki 4 örgüt üyesinin, “bölgesel cihatçı ağ” inşa ettiğini ve Walaa’nın bu oluşumda DEAŞ’ın Almanya temsilciliğini yürüttüğünü yazdı. Savcılar, ağın hedefinin ise, Irak ve Suriye’de DEAŞ’a militan göndermek olduğunu savundu.

Yoğun güvenlik önlemleri altında hakim karşısına çıkan militanların davasının, 2018’in başına kadar sürmesi bekleniyor. Dava, dünya basını tarafından da yakından takip ediliyor.

Alman Der Spiegel dergisi, “Cihatı körükleyen gizli kişiler hakkında, uzun bir süredir çok az şey biliniyordu” diyerek davanın önemine dikkat çekti.

Bu bağlamda, Abu Walaa ve beraberindeki örgüt üyelerinin davası, örgütün işleyişi hakkında daha derinlikli bir bilgi verecek. Alman DPA haber ajansı, Walaa’nın suçlu bulunması halinde, 10 yıl hapis cezasına mahkum edilebileceğini yazdı.