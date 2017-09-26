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    Hürriyet >Dünya>Almanya’da tutuklanan DEAŞ’lı ‘yüzsüz vaiz’ hakim karşısında

    Almanya’da tutuklanan DEAŞ’lı ‘yüzsüz vaiz’ hakim karşısında

    Hürriyet Haber
    26.09.2017 - 18:01 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 18:01

    Abu Walaa adıyla bilinen ve geçen yıl Berlin’de Noel pazarına düzenlenen saldırıyla ilgili baş şüpheli olarak tutuklanan Ahmet Abdülaziz Abdullah mahkemeye çıkarıldı. DEAŞ’ın propaganda videolarında da yüzünü daima gizleyen ve ‘yüzsüz vaiz’ lakabıyla bilinen Abu Walaa, mahkemede de yüzünü göstermekten kaçındı.

    Terör örgütü DEAŞ’ın Almanya’daki yapılanmasının fiili lideri olduğu düşünülen Abu Walaa, vaazlarıyla genç erkekleri radikalleştirmek ve Berlin’deki Noel pazarına düzenlenen saldırıyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle bugün hakim karşısına çıktı.

    Almanya’da tutuklanan DEAŞ’lı ‘yüzsüz vaiz’ hakim karşısında

    Almanya’daki örgüt yapılanmasını yöneten Irak asıllı Alman vatandaşı Abu Walaa, terör örgütünün propaganda videolarında yüzünü göstermemek için sırtı dönük olarak konuşuyordu. Bugün Almanya’nın Celle kentinde hakim karşısına çıkan Walaa, yüzünü elindeki dosya kağıtlarıyla yine gizledi.

    Almanya’da tutuklanan DEAŞ’lı ‘yüzsüz vaiz’ hakim karşısında

    33 yaşındaki Abu Walaa, geçen kasım ayında, örgüt yapılanmasının ‘baş figürü’ olarak tutuklanmıştı.

    Almanya’da tutuklanan DEAŞ’lı ‘yüzsüz vaiz’ hakim karşısında

    Savcılar, Walaa ve beraberindeki 4 örgüt üyesinin, “bölgesel cihatçı ağ” inşa ettiğini ve Walaa’nın bu oluşumda DEAŞ’ın Almanya temsilciliğini yürüttüğünü yazdı. Savcılar, ağın hedefinin ise, Irak ve Suriye’de DEAŞ’a militan göndermek olduğunu savundu.

    Almanya’da tutuklanan DEAŞ’lı ‘yüzsüz vaiz’ hakim karşısında

    Yoğun güvenlik önlemleri altında hakim karşısına çıkan militanların davasının, 2018’in başına kadar sürmesi bekleniyor. Dava, dünya basını tarafından da yakından takip ediliyor.

    Almanya’da tutuklanan DEAŞ’lı ‘yüzsüz vaiz’ hakim karşısında

    Alman Der Spiegel dergisi, “Cihatı körükleyen gizli kişiler hakkında, uzun bir süredir çok az şey biliniyordu” diyerek davanın önemine dikkat çekti.

    Almanya’da tutuklanan DEAŞ’lı ‘yüzsüz vaiz’ hakim karşısında

    Bu bağlamda, Abu Walaa ve beraberindeki örgüt üyelerinin davası, örgütün işleyişi hakkında daha derinlikli bir bilgi verecek. Alman DPA haber ajansı, Walaa’nın suçlu bulunması halinde, 10 yıl hapis cezasına mahkum edilebileceğini yazdı.

    Etiketler: Abu Walaa , DEAŞ , Almanya , Berlin , saldırı , Noel pazarı , terör , yüzsüz vaiz , yüzsüz
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