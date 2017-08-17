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    Almanya'da Türkiye'ye karşı diplomatik girişim

    DW Türkçe
    17 Ağustos 2017 - 09:14Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 09:16

    Almanya’nın son dönemde Türkiye ile yaşanan krizin ardından Avrupa Birliği’nde kritik diplomatik girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Almanya’nın AB Dönem Başkanı Estonya ve diğer AB başkentleri nezdinde yaptığı girişimlerde Türkiye ile Gümrük Birliği'nin yenilenmemesini talep ettiği öğrenildi.  

    DW Türkçe'nin haberine göre, Almanya’nın AB Dönem Başkanı Estonya ve diğer AB başkentleri nezdinde yaptığı girişimlerde Türkiye ile Gümrük Birliği'nin yenilenmemesini talep ettiği öğrenildi.  

    Merkel hükümetinin, 1 Temmuz’da AB Dönem Başkanlığını üstlenen Estonya ile temaslarında, Türkiye ile Gümrük Birliği’nin güncelleştirilmesi konusunun, "hiç bir şekilde gündeme alınmaması” yönünde beklentisini ilettiği, bunun gerekçelerini anlattığı öğrenildi.

    Almanya ile yaşanan krizi ve Avrupa ülkelerinin endişeleri nedeniyle AB'nin Ankara üzerinde ciddi biçimde etkisi olacak adımlar atması gerektiğini vurgulayan Berlin, mevcut koşullarda Gümrük Birliği konusunda, ön hazırlık niteliğinde görüşmelerin bile yapılmasının, doğru bir mesaj olmayacağını vurguladı.

    KİLİT ÜLKE ALMANYA

    Diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olan Almanya’nın bugüne kadar Gümrük Birliği’nin yenilenmesi, genişletilmesi konusunda AB içinde başı çeken ülkelerden olduğunu, ancak son gelişmelerin ardından tutumunu tamamen değiştirdiğini kaydediyorlar.

    Türk hükümetinin de en büyük öncelikleri arasında bulunan Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve derinleştirilmesi konusunda bugüne kadar AB üyesi Kıbrıs’ın engellemesi nedeniyle ilerleme sağlanamıyordu.

    Gümrük Birliği‘ni güncelleme konusunda AB ile Türkiye arasında müzakerelerin başlayabilmesi için, AB üye devletlerinin Komisyon'a yetki vermesi gerekiyor.
    Diplomatlar, Almanya’nın bu yetki öncesinde sürece zemin hazırlayacak, hazırlık görüşmelerine dahi yeşil ışık yakmayacağını kaydediyorlar.

    AB BAŞKENTLERİNE EŞZAMANLI GİRİŞİM

    Alman hükümetinin bu yeni pozisyonu konusunda yalnızca AB Dönem Başkanlığı ve AB Komisyonu ile değil, diğer AB başkentleriyle de eşzamanlı görüşmeler yaptığı, diplomatik girişimlerle bu yeni yaklaşımına destek istediği öğrenildi.

     

    Etiketler: ALMANYA , ALMAN , Gümrük Birliği
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