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    Almanya’da Türkiye uzlaşması... Sonlandırma yok dondurma var

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    03.11.2017 - 00:10 | Son Güncelleme:

    BERLİN’de Hıristiyan Birlik (CDU/CSU), Yeşiller ve Hür Demokratlar (FDP) arasında koalisyon ön görüşmelerinde ikinci haftaya girildi.

    Koalisyon görüşmelerinde yeni hükümetin izleyeceği Türkiye politikası önemli tartışma konusu. Başta Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) olmak üzere Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hür Demokratlar Türkiye’yle AB’ye üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasından yana ve bunun koalisyon sözleşmesinde yer almasını istiyorlar. Yeşiller ise müzakerelerin sonlandırılmasına karşı.

    TOP TÜRKİYE’YE ATILACAK

    Berlin’de ön görüşmelerden sızan bilgilere göre taraflar bu konuda bir uzlaşı sağladı. Türkiye’yle AB’ye üyelik ilişkilerinin böyle devam etmeyeceği konusunda dört parti de hemfikir. Yeni fasılların açılması ya da kapanması veya müzakerelerin sona erdirilmesi için AB’de oybirliği gerekiyor. Fiilen durmuş olan müzakereleri sonlandırma girişiminde taktik olarak ilk adım AB yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bırakılacak. Müzakerelerin sona erdirilmesi yerine dondurulması ve Türkiye’yle diyaloğun sürmesi konusunda taraflar görüşbirliği içinde.

    Etiketler: Almanya , Merkel , gazetehaberleri
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