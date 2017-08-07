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    Almanya'da Türkiye açıklaması... 'El uzatmaya hazırız'

    DHA
    07 Ağustos 2017 - 14:59Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 15:01

    Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'ye el uzatmaya hazır olduklarını ancak bunun için Türk hükümetinin tutumunda değişiklikler beklediklerini söyledi.

    Bakan Gabriel, Alman "Stuttgarter Nachrichten" gazetesine verdiği röportajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yönelik gelecekte daha ılımlı davranacağına inanıp inanmadığı şeklindeki bir soru üzerine Türkiye'nin tutumunun bir anda değişmediğini kaydetti.

    Bu politikanın yakın zamanda değişeceğine dair bir belirti görmediğini belirten Gabriel, "Türkiye'ye elimizi uzatmaya hazırız ancak yeni bir başlangıç yapabilmek için Ankara'nın konuya ilişkin tavrında değişiklikler olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

    Gabriel, Türkiye ile yaşanan gelişmelerin Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerinin sonlandırılması anlamına gelip gelmediği şeklindeki soru üzerine, Türkiye'nin uzun zamandan bu yana AB'nin parçası olmak istediği ancak bu durumda Avrupa'nın değerlerine göre hareket etmesi gerektiği yorumunu yaptı.

    GABRİEL, ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

    "Hangi yolda gideceğine Türkiye karar vermek durumunda, ya demokrasi ve hukuk düzeniyle güçler ayrılığı, basın ve düşünce özgürlüğü olan Avrupa ve Batı'ya ya da kriz ve gerginliklerle dolu Şark bölgesine. Türkiye'deki insanların, kendileri ve ülkeleri için hangi tarihi boyuttaki kararların alınması
    gerektiğini bildiklerini düşünüyor ve ümit ediyorum."

     

    Etiketler: ALMANYA , ALMAN , Türkiye
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