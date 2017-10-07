Almanya’da ‘Türkçeme dokunma’ protestosu

BERLİN Türk Cemaati (TGB) tarafından Berlin Mitte Belediyesi önünde düzenlenen gösteride bir araya gelen Türk vatandaşları, Mathilde-Jacob-Platz Meydanı’nda “Türkçeme dokunma” sloganları attı.

Çocuklarının eğitim hakkı için gösteriye katıldığını belirten Belgin Tanık, “Türkçe dersinin kaldırılmaması için buradayız. Haklarımızın savunulması için geldik. İki devlet arasındaki politik problemlerden dolayı böyle bir yaptırım uygulanması taraftarı değilim. Çok da saçma buluyorum. Daha doğrusu çocukça buluyorum. Bunun çocukların üzerinden yapılması hoş değil” dedi.

‘ÖĞRETMEN GELMİYOR DİYORLAR’

Çocuklarının Türkçe dersleri sayesinde dillerinin geliştiğini ve kültürlerindeki önemli günleri öğrendiklerini anlatan Tanık, iki çocuğu olduğunu ve söz konusu nedenlerle Türkçe derslerine katılamadıklarını anlattı.

Ayla Öztürk adlı veli de çocuğunun bir aydır Türkçe dersi alamadığını dile söyledi: Bize ‘Öğretmen gelmiyor.’ diyorlar. ‘Dersler kaldırıldı, biz izin vermiyoruz, kira talep ediyoruz’ demiyorlar. Bir şekilde engelleme peşindeler.”

‘ENDİŞE VERİCİ’

Berlin’deki Mitte Belediyesi, MEB’in görevlendirdiği öğretmenlerin kullanacağı Türkçe dersliği için 27 bin 400 euro kullanım ücreti talep etmiş ve Türkçe derslerini bu eğitim-öğretim yılının başında durdurmuştu.

Friedrichhain-Kreuzberg Belediyesi ise Türkçe dersinin okul yönetimi tarafından sunulan derslerin dışında olduğu gerekçesiyle bu hizmetin verilmesi için 28 Ocak 2018 tarihi itibarıyla sınıf kullanım ücreti isteyeceğini açıklamıştı.

Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cemal Yıldız da Berlin’de Türkçe derslerinin önüne değişik bahanelerle engeller çıkartılmasının düşündürücü ve endişe verici olduğunu söylemişti.