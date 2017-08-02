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    Almanya'da Türk kadın evinde öldürüldü

    BERLİN (İHA)
    02 Ağustos 2017 - 21:31Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 21:41

    Almanya’da bir Türk kadın, uyuşturucu bağımlısı olan erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. 

    Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Gelsenkirchen şehrinde Esra Çelik (26) adlı bir Türk kadın evinde ölü bulundu. Polis, bir çocuk annesi kadının katilinin 35 yaşındaki Alman vatandaşı Samir Benalia olduğunu açıkladı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Benalia'nın Çelik’in erkek arkadaşı olduğu belirtildi.

    Polis sözcüsü Torsten Sziesze, katilin izini Facebook üzerinden sürdüklerini belirterek, şu ana kadar çok sayıda veri tespit edildiğini kaydetti. Yapılan otopsi sonucunda Esra Çelik’in başından ağır darbe aldığı tespit edildi.

    Polis yetkilileri, şüphelinin 1.72 cm boyunda, kısa siyah saçlı ve spor giyimli olduğu belirterek şüpheliyi görenlerin derhal polise bildirmesini istedi.

    Etiketler: Almanya , Gelsenkirchen , Esra Çelik
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