Almanya’da TIR, polis aracına çarptı: 1 ölü

UKRAYNA plakalı 40 tonluk TIR, Hollanda’dan Koblenz’e giderken A61 otobanında otoyol kenar çizgisini aşarak yolda zikzak çizmeye başladı. Yol kenarında bekleyen polis aracına arkadan çarpan TIR, polis aracını 200 metre sürekledi. Kaza sonucu aracın arka koltuğunda oturan 23 yaşındaki kadın polis öldü, 22 yaşındaki komiser adayı ağır yaralandı. 48 yaşındaki polisin hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi. Kanında alkol tespit edilen TIR şoförü ise tutuklandı.

YAS İLAN EDİLDİ

Almanya’da büyük üzüntü ile karşılanan kadın polisin ölümü, sosyal medyada geniş yankı buldu. KRV Eyaleti genelindeki polis teşkilatında yas ilan edilirken, polis ekipleri siyah kurdele taktı.

KRV Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul (CDU), kadın polisin ölüm haberinden dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, ölen polisin yakınlarına başsağlığı ve yaralı polislerin bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi. Reul, mesajında, “23 yaşında, aniden ve beklenmedik bir şekilde yaşamdan koptu. Bu korkunç olay, polis memurlarının her gün karşılaştıkları tehlikeleri bir kez daha ortaya koyuyor” dedi. İHA