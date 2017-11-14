Almanya'da terör örgütü sembollerine baskın

Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberinde, 31 yaşındaki iletişim bilimci Kerem Schamberger'in kendi Facebook sayfasına terör örgütleri PKK/PYD-YPG ve YPJ'nin sembollerini koyduğu ve bunu inkar etmediği belirtildi.

Haberde, kendisini "komünist" olarak niteleyen Schamberger'in 17 Haziran'da Facebook sayfasından, "Suç takibi yapan Alman makamlarından bir rica. Bu Facebook hesabının sahibine karşı harekete geçin." ifadelerini de paylaştığı kaydedildi.

Polisin Schamberger'in evini Dernekler Yasası'nın ihlali gerekçesiyle aradığı duyurulan haberde, bu kişinin açıklamalarına göre, polis ekiplerinin bir dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve iki USB belleğe el koyduğu aktarıldı.

UYGUN GÖRÜLMEMESİNE RAĞMEN ÜNİVERSİTEDE İŞE ALINMIŞ

Haberde, Kerem Schamberger'in bir yıl önce Ludwig Maximilian Üniversitesi İletişim Bilimi ve Medya Araştırma Enstitüsünde bilim görevlisi olarak işe alınmadan önce Alman Anayasası için tehdit oluşturabileceği şüphesi ile geçmişinin Bavyera Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatınca aylarca araştırıldığı bilgisine de yer verildi.

Schamberger'in Alman Komünist Partinin (DKP) Münih Grubu üyesi olduğu ve daha önce "Sosyalist Almanlar İşçi Gençliği"nin sözcülüğünü yaptığı, bu oluşumların Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlendiği ifade edildi.

Hazırlanan raporda, Schamberger'in siyasi tutumu özgür ve demokratik temel düzen ile bağdaşmadığından işe alınmasının tavsiye edilmediği görüşüne yer

verilmesine rağmen bu kişinin üniversitede istihdam edildiği duyuruldu.

Öte yandan, "Bayerische Rundfunk" adlı medya kuruluşu bu olaya ilişkin haberinde, Alman İstihbarat Teşkilatının (BND) da Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı YPG ile iş birliği yaptığını iddia etti.

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