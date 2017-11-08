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    Almanya'da tarihi karar

    BERLİN (AA)
    08.11.2017 - 20:28 | Son Güncelleme:

    Almanya'da bundan böyle çift cinsiyetli doğanlar için nüfus kütüğüne üçüncü bir cinsiyet hanesinin eklenebileceği bildirildi.

    Karlsruhe'de bulunan Anayasa Mahkemesi, nüfus kütüklerinde çift cinsiyetli doğanlar için de bir hane açılması gerektiğine hükmetti. 

    Mahkeme yasa koyucunun 2018 yılı sonuna kadar bu konudaki düzenlemeyi yapmasını istedi. 

    Çift cinsiyetli bir kişinin şikayetini inceleyen Anayasa Mahkemesi, kişiyi haklı bularak nüfus kütüğünde üçüncü bir hane açılarak bunun orada belirtilmesi gerektiğine karar verdi. 

    Almanya'da yaklaşık 80 bin çift cinsiyetlinin olduğu tahmin ediliyor. ülkede 2013 yılından bu yana nüfus kütüğündeki cinsiyet hanesi cinsiyetin tam belli olmaması durumunda boş bırakılıyor. 

    Mahkemenin verdiği karar Ayrımcılıkla Mücadele Dairesince “tarihi' olarak nitelendi. 

    Almanya Etik Kurulu da nüfus kütüğüne “diğeri” hanesinin açılabileceği tavsiyesinde bulundu. 

    Karar birçok farklı sivil toplum kuruluşu ve siyasetçi tarafından olumlu karşılandı. 

    Etiketler: çift cinsiyet
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