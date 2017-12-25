Almanya'da şok! Araç parti binasına daldı

Kazadan hafif yaralı kurtulan şoför, polise intihar etmek için aracını sürdüğünü söyledi.

58 yaşındaki erkek sürücünün kullandığı otomobil, dün yerel saatle 23.00 sularında partinin genel merkez binasına çarptı.

Noel gecesi gerçekleşen kaza, ülkede şoke etkisi yarattı. Yerel medya, aracın içinde yangın çıkarmaya yol açacak deliller bulunduğunu aktarıyor.

Aracın içinden benzin dolu bidonlar çıktı...

Kazadan yaralı kurtulan sürücü, polise intihar etmek için parti binasına çarptığını söyledi. Soruşturma ekibi, aracın kundaklama amacıyla parti binasına sürüldüğü şüphesini taşıyor.

Gegen Mitternacht ist ein Mann mit einem Auto in den Eingangsbereich der #SPD-Parteizentrale im Willy-Brandt-Haus in #Kreuzberg gefahren. Bis auf den Fahrer selbst gab es keine Verletzten. Unser #LKA hat die Ermittlungen übernommen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 25 Aralık 2017

Sosyal Demokratlar, Eylül ayında yapılan seçimlerde büyük hezimet yaşadı. 1948'den bu yana alınan en kötü sonuç üzerine parti koalisyondan çekildiğini ilan etti.

Ancak haftalar süren müzakereler sonucunda Hristiyan Birlik ittifakının lideri Başbakan Angela Merkel hükümet kuramadı.

Merkel bir kez daha eski ortağı SDP'nin kapısını çaldı. Taraflar, koalisyon görüşmelerine başladıklarını Aralık ayı içerisinde duyurdu.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR