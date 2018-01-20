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    Almanya'da skandal uygulama! Hiperaktif çocuklara kum torbası yelekler giydiriyorlar

    hurriyet.com.tr
    20.01.2018 - 15:56 | Son Güncelleme:

    Almanya'da 200 okul hiperaktivite tanısı konulmuş çocuklara ağırlıkları 2 ile 6 kilo arasında değişen yeleklerden giydiriyor. Bir cezalandırma yöntemi olarak kullanılan yelekler Almanya'da tartışma yarattı.

    Almanya'da 200 okul, hiperaktif çocukları cezalandırmak için onlara 6 kiloluk kum torbası yelekler giydiriyor

    Tartışma yaratan yeleklerin ağırlığı 2 kiloyla 6 kilo arasında değişirken fiyatları da 800 TL civarında.

    Bu uygulamayı destekleyenler yeleklerin hiperaktif çocukların daha kolay konsantre olmalarını sağladığını ve derslere odaklanmalarına yardımcı olduğunu söylüyor.

    Uygulamanın hayata geçtiği Hamburg'daki bir okulun çalışanı 'çocukların bu yelekleri giymekten çok hoşlandığını' söyledi.

    Psikiyatristler ise bu cezalandırma yöntemini eleştiriyor. Uzmanlar, yeleklerin şiddetli psikiyatrik hastalara giydirilen gömleklere benzediğini savunuyor.

    Almanyada skandal uygulama Hiperaktif çocuklara kum torbası yelekler giydiriyorlar

    Ağırlığın çocukların vücuduna eşit olarak yerleştirilmiş olsa da uzmanlar bu tip ağırlıkları 30 dakikadan fazla taşımamaları gerektiğini belirtiyor.

    Oğlu, Hamburg'da bu uygulamayı hayata geçiren bir okulda okuyan Barbara Truller Voigt, hiperaktivite tanısı konulan dokuz yaşndaki çocuğunun bu yeleklerden giydiğini ifade etti.

    Oğlunun derslere olan konsantrasyonunda yardımı olduğunu söyleyen kadın çocuğunun bu yelekleri giymesini umursamadığını söyledi. Ancak bu uygulama Almanya'da tartışma yarattı.

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