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    Almanya’da silahlı ırkçı gruba gözaltı

    İlker SEZER
    05.11.2017 - 01:00 | Son Güncelleme:

    Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi, Alman polisinin Çekya’da askeri eğitim alan aşırı sağcı Combat 18 grubunun 12 üyesini ülkeye dönüşte yakaladığını duyurdu.

    Combat 18 grubu üyelerinin Almanya’da parlamento seçimlerinin gerçekleştiği 24 Ekim’de yakalandığı ancak kamuoyundan saklandığı belirtiliyor. Aşırı sağcı örgüt Combat 18, ırkçı bir savaş yürütmek üzere örgütlenmeye çalışıyor. 

    Etiketler: gazetehaberleri
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