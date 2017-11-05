Almanya’da silahlı ırkçı gruba gözaltı

Combat 18 grubu üyelerinin Almanya’da parlamento seçimlerinin gerçekleştiği 24 Ekim’de yakalandığı ancak kamuoyundan saklandığı belirtiliyor. Aşırı sağcı örgüt Combat 18, ırkçı bir savaş yürütmek üzere örgütlenmeye çalışıyor.