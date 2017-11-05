Almanya’da silahlı ırkçı gruba gözaltı

Combat 18 grubu üyelerinin Almanya’da parlamento seçimlerinin gerçekleştiği 24 Ekim’de yakalandığı ancak kamuoyundan saklandığı belirtiliyor. Aşırı sağcı örgüt Combat 18, ırkçı bir savaş yürütmek üzere örgütlenmeye çalışıyor.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.