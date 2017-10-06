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    Almanya’da şiddetli kasırga 7 can aldı

    Ali VARLI/ BERLİN
    06.10.2017 - 09:47 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın doğusunda ve kısmen de kuzeyinde etkili olan kasırga, yedi can aldı.

    BAŞKENT Berlin ve Brandenburg eyaletlerinde etkili olan ‘Xavier Kasırgası’, Berlin’de en az bir, Brandenburg’da da tam dört kişinin yaşamına mal oldu. Kasırga nedeniyle devrilen ağaçlar yolları kapattı. Hava, kara ve demir yolları ulaşımı tam anlamıyla felç oldu. Başkent Berlin’den ülkenin kuzey, güney ve doğusuna yapılan tren seferleri durdu. Alman meteoroloji kurumunun açıklamasına göre Xavier kasırgasının saatteki hızı 180 km’yi buldu.

    Almanya’da şiddetli kasırga 7 can aldı

    SEFERLER İPTAL
    Kasırga nedeniyle medana gelen ölümlerin hepsi devrilen ağaçlar yüzünden oldu. Mecklenburg-Vorpommern Eyaletinde bir kamyon şoförü, ağacın, aracının üstüne devrilmesiyle hayatını kaybetti. Hamburg’da da yine bir ağaç bir kadının üzerine düşerek ölümüne neden oldu. Ayrıca Brandenburg’da dört kişi, Berlin’de de bir kişi yine ağaç devrilmesi nedeniyle hayatını kaybetti.
    Kasırga nedeniyle Berlin’de şehir içi toplu taşıma araçları da çalışmadı. Uzak mesafelere yolcu taşıyan trenler de durdu. Yüzlerce yolcu Berlin Ana Tren Garı’nda beklemek zorunda kaldı. Tren seferlerinin gün boyunca aksaması bekleniyor. Alman Demiryolu (DB) işletmesi tarafından yapılan açıklamada, tren raylarına devrilen ağaçların temizlenmesinin ve kopan elektrik tellerinin tamiri nedeniyle kimi seferlerin iptal edildiği, kimi seferlerin de gecikmeli olarak yapılacağı duyuruldu. Berlin itfaiyesi kent genelini afet acil durum bölgesi ilan etti.

    Almanya’da şiddetli kasırga 7 can aldı

    Almanya’da şiddetli kasırga 7 can aldıAlmanya’da şiddetli kasırga 7 can aldı

    Almanya’da şiddetli kasırga 7 can aldı

    Almanya’da şiddetli kasırga 7 can aldı

    Almanya’da şiddetli kasırga 7 can aldı

    Almanya’da şiddetli kasırga 7 can aldı

    Almanya’da şiddetli kasırga 7 can aldı

    Almanya’da şiddetli kasırga 7 can aldı

    Almanya’da şiddetli kasırga 7 can aldı

    Almanya’da şiddetli kasırga 7 can aldı

    Almanya’da şiddetli kasırga 7 can aldı

    Almanya’da şiddetli kasırga 7 can aldı

     

    Etiketler: ALMANYA , Kasırga , Berlin , Brandenburg
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