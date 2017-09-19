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    Hürriyet >Dünya>Almanya’da seri soyguncu Burhan durdurulamıyor

    Almanya’da seri soyguncu Burhan durdurulamıyor

    Hakan Aytaş / Hungen (DHA)
    19.09.2017 - 12:18 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 12:25

    Almanya’nın Hessen eyaletinde birbiri ardına soygunlar gerçekleştiren Burhan B. (35) yakalanmadığı gibi soygunlara da devam ediyor. Polis, zanlı Burhan B.’nin yakalanması için çok sayıda ekip görevlendirildiğini açıkladı. Giessen Savcılığı, Büdingen kentinde yaşayan zanlı B.nin tehlikeli olduğunu belirterek zanlıyı görenlerin yaklaşmadan ve konuşmadan polise haber vermelerini istemişti.

    İlk olarak 12 ve 13 Eylül’de Glauburg, Gedern ve Florstadt kasabalarında bir banka şubesi ile iki oyun salonunu soyan zanlı B. her üç olayda da polise yakalanmadan kaçmayı başladı. Polisin helikopter yardımıyla gerçekleştirdiği aramalardan bir sonuç alınmazken Burhan B.'nin FB-NK 217 plakalı beyaz bir otomobille kaçtığı tespit edildi.

    18 Eylül Pazartesi saat 10.15 sularında yine Hessen Eyaleti’ndeki Hungen kentinde bir oyun salonu soyuldu. Polis bu soygundan kısa süre önce Burhan B.’nin Hungen’deki bir benzin istasyonundan akaryakıt aldıktan sonra parasını ödemeden aynı otomobille kaçtığını tespit etti. Polis, oyun salonunu soyan kişinin eşkalinin de Burhan B.’yi işaret ettiğini duyurdu.

    Giessen Savcılığı, Büdingen kentinde yaşayan zanlı B.nin tehlikeli olduğunu belirterek zanlıyı görenlerin yaklaşmadan ve konuşmadan polise haber vermelerini istemişti. Polisin çok sayıda ekiple aradığı Burhan B. 185 cm. boyunda, atletik yapılı ve kel. Zanlı B. soygunlarda kapüşonlu bir kıyafet giyiyor.

    Etiketler: burhan b , ALMANYA , seri soyguncu , Son dakika
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