Almanya’da seçim temizliği yaptı

FACEBOOK aynı işlemi İngiltere ve Fransa seçimleri öncesinde de uygulamış ve Fransa’da 30 bin hesabı silmişti. Facebook yönetimi seçimleri etkilemeye yönelik yanlış bilgiye dayanan haberleri ve paylaşımları tespit ederek söz konusu paylaşımları yayan hesapları kapatma kararı almıştı.

Bu hesapların tespit edilirken özellikle çok sayıda paylaşılan içeriklerin sistem tarafından otomatik olarak analiz merkezine gönderildiği ve burada gerekli değerlendirmelerin yapıldığı belirtilmişti.

Ayrıca haziran ayında Alman Federal Meclisi’nde onaylanan yasayla sosyal paylaşım sitelerine, açıkça suç kapsamına giren paylaşımları şikayetin ardından 24 saat içinde kaldırma ya da engelleme zorunluluğu getirilmişti.

Yasaya göre, suç teşkil ettiği açıkça anlaşılmayan içeriklerin de yedi gün içinde kaldırılması öngörülüyor.

Sosyal paylaşım sitelerinin gelen şikayetleri hemen dikkate alıp paylaşımın suç teşkil edip etmediğini incelemesi gerekiyor.

Yasa bunu yapmayan firmalara 50 milyon euroya kadar para cezası verilmesini mümkün kılıyor.