MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Almanya’da seçim temizliği yaptı

    Almanya’da seçim temizliği yaptı

    AA
    24 Ağustos 2017 - 09:46Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 09:46

    Facebook, Almanya’da yaklaşan 24 Eylül seçimleri nedeniyle 10 bin hesabı sildiğini bildirdi. Facebook’tan yapılan açıklamada, gerçeği yansıtmayan haber ve dezenformasyon üreten on bin hesabın silindiği ifade edildi.

    FACEBOOK aynı işlemi İngiltere ve Fransa seçimleri öncesinde de uygulamış ve Fransa’da 30 bin hesabı silmişti. Facebook yönetimi seçimleri etkilemeye yönelik yanlış bilgiye dayanan haberleri ve paylaşımları tespit ederek söz konusu paylaşımları yayan hesapları kapatma kararı almıştı.
    Bu hesapların tespit edilirken özellikle çok sayıda paylaşılan içeriklerin sistem tarafından otomatik olarak analiz merkezine gönderildiği ve burada gerekli değerlendirmelerin yapıldığı belirtilmişti.
    Ayrıca haziran ayında Alman Federal Meclisi’nde onaylanan yasayla sosyal paylaşım sitelerine, açıkça suç kapsamına giren paylaşımları şikayetin ardından 24 saat içinde kaldırma ya da engelleme zorunluluğu getirilmişti.
    Yasaya göre, suç teşkil ettiği açıkça anlaşılmayan içeriklerin de yedi gün içinde kaldırılması öngörülüyor.
    Sosyal paylaşım sitelerinin gelen şikayetleri hemen dikkate alıp paylaşımın suç teşkil edip etmediğini incelemesi gerekiyor.
    Yasa bunu yapmayan firmalara 50 milyon euroya kadar para cezası verilmesini mümkün kılıyor.

    Etiketler: ALMANYA , seçim , Facebook , ingiltere , FRANSA
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri