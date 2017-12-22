Almanya'da sahte mektup paniği!

Almanya Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) 21 Aralık tarihinde resmi internet sayfası üzerinden yaptığı uyarıda, yabancı ülke mahkemelerinden gönderildiği öne sürülen mektuplar aracılığıyla dolandırıcılık yapıldığının tespit edildiğini duyurdu ve vatandaşları uyardı.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre internet sayfasındaki uyarıda, Almanya genelinde "Türkiye'nin İstanbul'daki en üst mahkemesinden gönderildiği iddia edilen mektuplarla, kişilerden para toplanmaya çalışıldığı açıklandı. Sahte mektuplarda sözkonusu kişiye yönelik "bir tutuklama kararı olduğu ve bu kararın Türkiye hükümetine de iletildiğinin" yazdığı belirtildi.

"PARA AKLAMA VE TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLGİLİ SUÇLAMALAR"

Mektubun ulaştığı kişiler, "Soraplex adlı bir şirket adına para aklamak", "Soraplex adlı internet portalı üzerinden çocuklara yönelik pornografik içerik yaymak" ve "terör örgütleriyle bağlantılı olmakla"suçlanıyor.

Mektubun gönderildiği kişilerin İstanbul’da yapılacağı belirtilen bir duruşmaya davet edildiği ve en kısa sürede belirtilen beş basamaklı sayıları bulan kefalet ücretini ödemelerinin istendiği bilgisi verildi.

Federal Emniyet Teşkilatı'nın DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Sözkonusu uyarıda belirttiğimiz üzere, mektuplar Almanya genelinde yollandı. Mektupların sadece Türkiye kökenlilere gönderildiği yönünde bir tespit bulunmuyor. Polise intikal eden mektuplara yönelik işlem eyalet emniyetleri düzeyinde gerçekleşiyor. Sözkonusu mektubu alan kişilerin polise gitmelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Almanya'da henüz kaç kişinin sözkonusu mektubu aldığına dair net bir sayı olmadığı ifade edildi. Söz konusu vakaların birden azla olması durumda, konunun soruşturulmaya başlandığı bilgisi verildi.

TELEFON NUMARASININ UCUNDA DOLANDIRICILAR VAR

Mektuba ayrıca Federal Emniyet Teşkilatı’ndan yazıldığı belirtilen bir de gizlilik anlaşması eklendiğine dikkat çekildi. Mektupta sözkonusu kişilerin ayrıntıları görüşmek üzere bir Federal Emniyet Teşkilatı çalışanı ile bağlantı kurması istenirken bunun için de Frankfurt kodunda olduğu tespit edilen bir numaranın verildiği belirtildi.

Federal Emniyet Teşkilatı uyarı açıklamasında, bu ve benzeri mektupların her zaman dolandırıcılık için yapıldığına dikkat çekerek, mektupta verilen telefon numarasının ardında yurt dışı çağrı merkezleri olduğunu belirtti.

BKA, sözkonusu mektubu alan kişilere hiçbir karşılık vermemeleri ve mektuptaki telefon numarasını aramamaları uyarısını yaptı. Federal Emniyet Teşkilatı, “Size baskı uygulanıp, devlet ile sorun yaşanacağı tehdidinde bulunulsa dahi sakın güvensizliğie düşmeyin” ifadesini kullanarak, en yakın emniyet müdürlüğüne başvurulmasını istedi.