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    Almanya'da resmi sonuçlar açıklandı

    AA
    12.10.2017 - 15:37 | Son Güncelleme:

    Almanya’da 24 Eylül’de yapılan genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı.

    FEDERAL Seçim Komisyonu tarafından açıklanan sonuçlara göre, CDU 2013 yılında yapılan seçimlere göre oy kaybına uğramasına rağmen yüzde 26.8 oranında oy alarak seçimleri kazanan parti oldu. CDU’nun kardeş partisi CSU ise yüzde 6.2 oranında oy elde etti. İki partinin toplam oy oranı ise yüzde 33 oldu. SPD de büyük oranda oy kaybetmesine rağmen 20.5 oyla ikinci parti olurken, aşırı sağcı parti AfD yüzde 12.6 oy alarak hem üçüncü parti konumuna yükseldi, hem de ilk kez Federal Meclis’e girdi.

    Resmi sonuçlara göre, FDP yüzde 10.7, Sol Parti yüzde 9.2, Yeşiller yüzde 8.9, diğer küçük partiler de toplam yüzde 5 oranında oy aldı. Mecliste yeni yasama döneminde görev yapacak toplam 709 milletvekilinden 200’ü CDU’lu, 153’ü SPD’li, 94’ü AfD’li, 80’i FDP’li, 69’u Sol Partili, 67’si Yeşiller ve 46’sı da CSU’lulardan oluşacak.

    Etiketler: ALMANYA , seçim , Federal Meclis
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