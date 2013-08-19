Almanya'da reçete bilgilerinde casusluk iddiası

Der Spiegel dergisinde yer alan habere göre, Almanya'da 300 milyon kişinin reçete bilgileri, hangi ilaçları kullandıkları Münih'teki VSA Reçete Veri Merkezi tarafından Amerikalı IMS Health firmasına satıldı.



Haberde, IMS'nin Fransız Anofi Aventis firmasına insülin hastalarının reçete bilgilerini 1 yıl güncellemeli satmayı teklif ettiği öne sürüldü.



Şirketler bu tür bilgileri satın alarak, doktorların hangi ilaçları daha fazla yazdığını ya da hangi hastalık türlerinde araştırma yapılması gerektiğini öğreniyor.