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Almanya'da reçete bilgilerinde casusluk iddiası

A.A
19 Ağustos 2013 - 10:17Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 17:21

Almanya'da ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) dinleme skandalı ile ilgili gelişmeler henüz sona ermeden bu kez de 300 milyon kişinin reçete bilgilerinin Amerikalı bir firmaya satıldığı ortaya çıktı.

Der Spiegel dergisinde yer alan habere göre, Almanya'da 300 milyon kişinin reçete bilgileri, hangi ilaçları kullandıkları Münih'teki VSA Reçete Veri Merkezi tarafından Amerikalı IMS Health firmasına satıldı.

Haberde, IMS'nin Fransız Anofi Aventis firmasına insülin hastalarının reçete bilgilerini 1 yıl güncellemeli satmayı teklif ettiği öne sürüldü.

Şirketler bu tür bilgileri satın alarak, doktorların hangi ilaçları daha fazla yazdığını ya da hangi hastalık türlerinde araştırma yapılması gerektiğini öğreniyor.

Etiketler: ALMANYA , ABD , reçete
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