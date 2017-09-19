Almanya'da PKK çatlağı!

PKK yandaşlarının cumartesi günü Köln’de düzenlediği ‘Uluslararası Kürt Kültürü Festivali’nde taşınan ve Türkiye’nin tepki gösterdiği PKK sembolleri ile Abdullah Öcalan posterleri, Almanya’da da tartışma konusu oldu. Köln Emniyetinin, “Yasaya göre yeşil-sarı zemin üzerindeki Öcalan posterleri yasak, beyaz zemin üzerinde değil” diyerek yaptığı garip savunma, Almanları da ikna etmedi.

İKİ AY BİLE GEÇMEDİ

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, temmuz ayında terör örgütü PKK’nın üzerine yeterince gitmediklerini söylemiş, düzenlediği basın toplantısında Türkiye’yi, bu konuyla ilgili uyarı ve taleplerinde haklı bulmuştu. Gabriel, Türkiye’den politikacıların Almanya’da konuşmalarına izin verilmezken, PKK gösterilerine izin verilmesinin ‘kabul edilemez’ olduğunu belirtmişti. Ancak bu sözlerden yaklaşık iki ay sonra PKK Köln’de gösteri yaptı.

Bunun üzerine Alman basını da hükümete, “Türkiye bu konuda bir nokta da haklı değil mi. Hem ‘PKK yasak’ diyeceksin, hem PKK sembollerine izin vereceksin!” sorularını yöneltti.

Almanya'nın en ciddi gazetelerinden ‘Süddeutsche’ dünkü baskısında, Federal Mahkeme’nin PKK’yı terör örgütü olarak sınıflandırmasına rağmen örgütün açıkça propaganda yapmasına göz yumulduğunu belirterek eleştirdi. Gazete, Öcalan'ın mavi gömlekli posteri yasak, ama beyaz gömlekli posterinin eyaletlerin renk zevkine bırakılmasını, “Bu federalizm değil, bu bir saçmalık” diye yorumladı.

TÜRKİYE’NİN ELEŞTİRİSİ HAKLI

Bild gazetesi ise ‘Yasaksa yasak’ baaşlıklı haberinde şu sorulara yer verdi; “PKK bir terör örgütü mü? Evet. 1993'ten beri Almanya'da yasak, sembolleri kamuoyunda gösterilemez. Peki, onun elebaşı Abdullah Öcalan terörist mi? Evet ve hayır. Efendim? İçişleri Bakanlığına göre sarı zemin üzerindeki Öcalan posterleri yasak. Bu çok saçma.

Türkiye’de hukukun üstünlüğünü talep edenler, böyle kendini zor duruma düşürmesinler.”

Frankfurter Allgemeine gazetesi de, “Berlin Gülencilerin suçsuz olduğunu iddia etmemeli” diye yazdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan CDU’lu Federal milletvekili Thomas Bareiss, ise “Ben, Almanya’nın PKK konusundaki tutumuna karşı Türkiye’nin eleştirisini anlayışla karşılıyorum” dedi.

Köln’de PKK yandaşların düzenlediği gösteriye tepki gösteren Türkiye, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann’nı Dışişleri Bakanlığına çağırarak nota vermişti.