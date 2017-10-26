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    Almanya’da Peter Steudtner sevinci

    Ali VARLI / BERLİN
    26.10.2017 - 09:48 | Son Güncelleme:

    Almanya hükümeti, Türkiye'de 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada insan hakları savunucusu Peter Steudtner’in de aralarında bulunduğu bütün sanıkların tahliye kararını memnuniyetle karşıladı.

    ALMAN Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, mahkemenin kararını “Cesaret vericidir, ilk adımdır” diye değerlendirdi. Gabriel “İstanbul’daki mahkemenin Peter Steudtner’in tutukluluk haline son vermesine sevindim. Ancak sebepsiz yere Türk hapishanelerinde hala tutulan Almanlar var. Bunlar için de bir çözüm bulunması ve serbest kalmaları için kararlı çabamızı sürdüreceğiz” dedi.

    DİĞERLERİNİ DÜŞÜNÜYORUZ
    Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ise sosyal medya hesabı twitter üzerinden “Nihayet! Peter Steudtner ve diğer insan hakları savunucuları serbest. Onlar için sevinçliyiz. Diğer tutukluları düşünüyoruz” mesajını paylaştı.

     

    Etiketler: ALMANYA , tahliye , sevinç
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